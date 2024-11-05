Поетичні читання: у Миколаїв завітали троє сучасних українських літераторів

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 4 листопада, троє українських літераторів презентували свою творчість в рамках поетичних читань «Meridian Mykolaiv».

Ярина Чорногуз, Ірина Цілик та Юрій Іздрик виступили на сцені кінотеатру «Батьківщина», повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Організатори зазначають, що на читання завітало близько 200 глядачів.

Першою на сцену вийшла військовослужбовиця Ярина Чорногуз, яка зачитала вірші про складнощі війни. Поетеса розповіла, що написала дві свої книги, аби зберегти памʼять про людей, які загинули, і за якими вона сумує.

«Ми повинні не втрачати голос, у нас наразі така ситуація, де нам потрібно воювати ще довго, і життя треба пристосувати під довго оборону. Поетичні читання, на яких розповідається про цінність цієї оборони, дуже потрібні», — сказала Ярина Чорногуз.

Ярина Чорногуз. Фото: «МикВісті»

Ірина Цілик розказала публіці про свій майбутній фільм «Червона зона» — анімаційна комедійна драма.

«Це буде дуже особиста історія, тому що це кіно про мене, про мою родину, про друзів і про Київ. Мені бракує фільмів про моє місто, і мені хочеться створити кіно про велику європейську столицю, яка проживає війну», — зазначила Ірина Цілик.

Окрім цього, поетеса зачитала вірші з нової збірки «Тонкий лід», яка скоро буде у книгарнях.

Ірина Цілик. Фото: «МикВісті»

Останнім на сцену вийшов Юрій Іздрик. Чоловік поділився з миколаївцями про труднощі його життя і початок свої творчої карʼєри. Також письменник розповів, що перший вірш він написав через кохання.

«Вона була столична штучка, публічна особа, яка співає, малює і критичні статті пише. А я ніхто, алкоголік з новим паспортом, і звати мене ніяк — прозаїк», — сказав Юрій Іздрик.

Юрій Іздрик. Фото: «МикВісті»

Також чоловік доповнював свій виступ самоіронією, яка розважала публіку.

«Якщо хтось фанатіє від моїх віршів, знайте — у вас проблеми зі смаком», — сказав письменник під час свого виступу.

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулись поетичні читання «Meridian Mykolaiv». Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга», в якій зібрані твори митця Дмитра Кременя.