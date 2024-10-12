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«Сива райдуга»: у Миколаєві презентували книгу, присвячену поету Дмитру Кременю

У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга», в якій зібрані твори митця Дмитра Кременя.

Подія відбулася у пʼятницю, 11 жовтня, у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Дмитро Кремінь — видатний миколаївець, поет, публіцист, журналіст, есеїст, перекладач, художник, заслужений діяч мистецтв України та лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Поетичні твори митця знають не лише в Україні, а й у цілому світі. 

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, син Дмитра Дмитровича, також долучився до презентації книги. Він розповів про життєвий і творчий шлях свого батька. 

У коментарі «МикВісті» Тарас Кремінь зазначив, що книга «Сива райдуга» про історію великого українського народу.

«Ця книга про любов до України, до рідної землі, до нашого незламного Миколаєва, до пращурів та до своєї історії з великою упевненістю у наше майбутнє. Також книга про нас з вами, про наших дітей, про батьків, про величезні втрати які ми несемо на полі бою, про тонку душу, глибоку філософію та про історію великої нації», — розповів Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: «МикВісті»Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: «МикВісті»

Також політик розповів, що його батько довгий час працював у сфері журналістики, тому він міг поєднувати у своїх творах креативність та обʼєктивність подій. 

«Мій батько все життя приділяв своїми поетичними текстами, але водночас працював у миколаївській журналістиці на різних посадах, починаючи з 1975 року. Він міг суміщати в собі високу суворість до жанру, до висвітлення обʼєктивних подій і фактів, але у той же час використовував ці знання немов Василь Стефаник у літературній творчості. Тому його поезія про людину, про його всесвіт, про її волю та індивідуальність», — додав Тарас Кремінь.

1У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»

Видання «Сива райдуга» містить літературні портрети присвячені народному художнику України Андрію Антонюку, поетові Петру Скунцу і доктору філологічних наук Василю Німчуку.

Окрім цього, у книзі є промови та роздуми Дмитра Креміня, серед яких відома Шевченківська промова, а також роздуми та нариси: «Україна просить захисту», «Про правду і кривду», «Гімн українського солов'я» та інші.

У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»
1Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у Миколаєві 4 жовтня відкрили персональну виставку митця Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці».

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