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«Паралельні світи графіки»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 4 жовтня відкрили персональну виставку митця Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці».

Експозицію із 37 картин представили у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Олександр Комарницький — миколаївський художник, який з дитинства захоплювався мистецтвом, краєзнавством та археологією. 

Олександр Комарницький. Фото: «МикВісті»Олександр Комарницький. Фото: «МикВісті»

Під час виставки він розповів, що натхнення для створення графічних робіт зʼявлялось що під час участі в археологічних експедиціях і постійного спілкування з науковцями.

«Під час експедицій я брав з собою чернетки і малював різноманітні малюнки, на які мене надихали місцеві мешканці, цікаві місця або несподівані ситуації» — сказав художник.

У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»

Автор зазначає, що у його роботах можна побачити цикли життя: народження та смерть, зльоти та падіння, руйнування та відновлення. Він намагається передати глядачам думку про те, що кожен момент —  це можливість для зростання та самопізнання.

Виставка триватиме в музеї до кінця лиспопада 2024 року.

У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили виставку Олександра Комарницького «Паралельні світи у графіці». Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, 27 вересня в Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим, де він представив серію картин в урбаністичному стилі.

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