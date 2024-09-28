Відображення життя рідного міста у картинах: в Миколаєві відбулась зустріч із художником Крутіковим
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
14:30, 28 вересня, 2024
-
У пʼятницю, 27 вересня, в Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим, де він представив серію картин в урбаністичному стилі.
Як повідомляє кореспондентка «МикВісті», зустріч пройшла у Туристично-інформаційному центрі Миколаєва.
Анатолій Крутіков — художник-графік з Миколаєва, працював в Миколаївському гарнізонному Будинку офіцерів головним художником, також відкрив перший у Миколаєві антикварний магазин.
Під час заходу чоловік поспілкувався із учасниками виставки, розповів про початок творчої діяльності та ознайомив зі своїми роботами.
«Я був головним художником миколаївського гарнізону, він був величезним. До цього я працював художником-оформлювачем, тоді мені треба було обслуговувати політбюро, відмінників служби, малювати портрети, робити фотографії, рекламу, було дуже насичене професійне життя», — сказав художник.
Анатолій Крутіков розповів, що захоплюватися картинами почав у 5 років, а прихильність до малювання передалась від батька.
«Захоплення до мистецтва проявляється у кожної людини іманентно, тобто зсередини, чи з народження, але його можна завжди розвивати. Пристрасть до картини у мене передалась від батька, хоча він був швець. Я бачив у дитинстві як він малював, тоді мене потягнуло до олівців та фарб», — додав він.
Після презентації картин художник відповів на низку запитать від учасників та зробив з усіма спільне фото.
Нагадаємо, у залах Державного історико-архітектурного заповіднику «Стара Умань» відбулась двотижнева виставка живопису Андрія Антонюка «Золотий шофар».