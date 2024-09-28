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Відображення життя рідного міста у картинах: в Миколаєві відбулась зустріч із художником Крутіковим

У Миколаєві представили виставку художника-графіка Анатолія Крутнікова. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим Фото: «МикВісті»

У пʼятницю, 27 вересня, в Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим, де він представив серію картин в урбаністичному стилі.

Як повідомляє кореспондентка «МикВісті», зустріч пройшла у Туристично-інформаційному центрі Миколаєва. 

Анатолій Крутіков — художник-графік з Миколаєва, працював в Миколаївському гарнізонному Будинку офіцерів головним художником, також відкрив перший у Миколаєві антикварний магазин.

Анатолій Крутніков. Фото: «МикВісті»Анатолій Крутіков. Фото: «МикВісті»

Під час заходу чоловік поспілкувався із учасниками виставки, розповів про початок творчої діяльності та ознайомив зі своїми роботами. 

«Я був головним художником миколаївського гарнізону, він був величезним. До цього я працював художником-оформлювачем, тоді мені треба було обслуговувати політбюро, відмінників служби, малювати портрети, робити фотографії, рекламу, було дуже насичене професійне життя», — сказав художник.

У Миколаєві представили виставку художника-графіка Анатолія Крутнікова. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим. Фото: «МикВісті»

Анатолій Крутіков розповів, що захоплюватися картинами почав у 5 років, а прихильність до малювання передалась від батька. 

«Захоплення до мистецтва проявляється у кожної людини іманентно, тобто зсередини, чи з народження, але його можна завжди розвивати. Пристрасть до картини у мене передалась від батька, хоча він був швець. Я бачив у дитинстві як він малював, тоді мене потягнуло до олівців та фарб», — додав він.

Після презентації картин художник відповів на низку запитать від учасників та зробив з усіма спільне фото.

У Миколаєві представили виставку художника-графіка Анатолія Крутнікова. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві представили виставку художника-графіка Анатолія Крутнікова. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві представили виставку художника-графіка Анатолія Крутікова. Фото: «МикВісті»Анатолій Крутіков. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві представили виставку художника-графіка Анатолія Крутікова. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві представили виставку художника-графіка Анатолія Крутікова. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві представили виставку художника-графіка Анатолія Крутікова. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві представили виставку художника-графіка Анатолія Крутікова. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві представили виставку художника-графіка Анатолія Крутікова. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві представили виставку художника-графіка Анатолія Крутікова. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась авторгаф-сесія із миколаївським художником-графіком Анатолієм Крутіковим. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у залах Державного історико-архітектурного заповіднику «Стара Умань» відбулась двотижнева виставка живопису Андрія Антонюка «Золотий шофар».

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