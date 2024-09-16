«Золотий шофар»: В Умані відбулась виставка миколаївського художника Антонюка

Виставка живопису «Золотий шофар» Андрія Антонюка, фото: «МикВісті»

У залах Державного історико-архітектурного заповіднику «Стара Умань» відбулась двотижнева виставка живопису Андрія Антонюка «Золотий шофар».

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Зазначимо, що виставка проходила у рамках другого міжнародного мультижанрового фестивалю мистецтв «Свобода вибору. Умань. 2024». Подія присвячена пам'яті українських дітей, які гинуть від російської агресії, а також тисячам дітей з уманського гетто, розстріляним у 1942 році.

Виставка живопису «Золотий шофар» Андрія Антонюка

Виставка живопису «Золотий шофар» Андрія Антонюка, фото: «МикВісті»

Виставка живопису «Золотий шофар» Андрія Антонюка, фото: «МикВісті»

Виставка живопису «Золотий шофар» Андрія Антонюка, фото: «МикВісті»

Виставка живопису «Золотий шофар» Андрія Антонюка, фото: «МикВісті»

Організатори виставки, фото: «МикВісті»

Довідка

Андрій Антонюк народився у 1943 році у місті Первомайськ на Богополі у місці злиття двох річок – Синюхи та Південного Бугу. Він мав десятки різних нагород та звань, серед яких Народний художник України (2007) та Заслужений художник України (1989).

Творчість Андрія Антонюка для когось була геніальною, для когось – спірною, але ніхто – ні шанувальники, ні критики – не могли заперечувати того, що він таки був Майстром, чия кисть була індивідуальна і, безумовно, впізнавана. Його виставки експонувалися у багатьох країнах Європи та Америки (Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Іспанії, Канади, США, Ізраїлю, Японії), а роботи знаходяться у приватних колекціях Англії, Німеччини, Іспанії, Словаччини, США, Чехії.

Андрій Данилович – лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка (1994) за серію картин останніх років: «Митрополит Іларіон», «Феофан Прокопович», «У казематі Т. Шевченка», «Учитель, хто ми?», «Поклоніння землі та водам», «Богопільська мадонна», «Розмова із Всесвітом». Премія правозахисника ім. Василя Стуса (1993). Срібна (2000) та золота (2002) медаль Національної Академії мистецтв України. Почесне звання «Городянин року» (1996, 1998). «Людина року» (2006). Лауреат премії «Золотий Тризуб» (1986) Міжнародного фестивалю «Український світ» (1997). Диплом «Золота фортуна» (2001). Андрій Антонюк брав участь у республіканських та всесоюзних виставках.

16 квітня 2013 року перестало битися серце народного художника України Андрія Антонюка.

Нагадаємо, три місяці на Миколаївщині триватиме культурний проєкт «Вінграновський ART MARATHON». У рамках цього марафону заплановано близько 20 заходів, присвячених постаті Миколи Вінграновського.