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«Поезія, проза та кіномистецтво»: на Миколаївщині протягом трьох місяців триватиме «Вінграновський ART MARATHON»

Культурний проєкт «Вінграновський ART MARATHON», ілюстрацію надали організаториКультурний проєкт «Вінграновський ART MARATHON», ілюстрацію надали організатори

Три місяці на Миколаївщині триватиме культурний проєкт «Вінграновський ART MARATHON». У рамках цього марафону заплановано близько 20 заходів, присвячених постаті Миколи Вінграновського.

Як зазначають організатори, заходи обʼєднають згідно чотирьох граней творчості Миколи Вінграновського — поезії, прозі, кіномистецтву та громадсько-політичній діяльності. 

Для проведення марафону вибрані 6 локацій у двох містах — Миколаєві та Первомайську. До участі у подіях залучені як молоді інфлюенсери, так і досвідчені лауреати Шевченківської премії, друзі та шанувальники творчості Вінграновського. Серед них — Євген Нищук, Руслана Лоцман, Лариса Ніцой, Дмитро Лазуткін, Сашко Лірник, Василь Герасим’юк, Тарас Компаніченко та багато інших відомих діячів мистецтва.

У Миколаєві, 27 серпня, вже відбулись перші заходи, а саме презентація самого проєкту та книги Олександра Висоцького «Лютневі казки», присвяченої загиблому українському Герою Олександру Савченку.

Нагадаємо, у Львівському палаці мистецтв 16 серпня відкрилася виставка «Андрій Антонюк. Боже поле», де представлено приблизно 50 робіт митця.

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