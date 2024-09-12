«Поезія, проза та кіномистецтво»: на Миколаївщині протягом трьох місяців триватиме «Вінграновський ART MARATHON»

Культурний проєкт «Вінграновський ART MARATHON», ілюстрацію надали організатори

Три місяці на Миколаївщині триватиме культурний проєкт «Вінграновський ART MARATHON». У рамках цього марафону заплановано близько 20 заходів, присвячених постаті Миколи Вінграновського.

Як зазначають організатори, заходи обʼєднають згідно чотирьох граней творчості Миколи Вінграновського — поезії, прозі, кіномистецтву та громадсько-політичній діяльності.

Для проведення марафону вибрані 6 локацій у двох містах — Миколаєві та Первомайську. До участі у подіях залучені як молоді інфлюенсери, так і досвідчені лауреати Шевченківської премії, друзі та шанувальники творчості Вінграновського. Серед них — Євген Нищук, Руслана Лоцман, Лариса Ніцой, Дмитро Лазуткін, Сашко Лірник, Василь Герасим’юк, Тарас Компаніченко та багато інших відомих діячів мистецтва.

У Миколаєві, 27 серпня, вже відбулись перші заходи, а саме презентація самого проєкту та книги Олександра Висоцького «Лютневі казки», присвяченої загиблому українському Герою Олександру Савченку.

Нагадаємо, у Львівському палаці мистецтв 16 серпня відкрилася виставка «Андрій Антонюк. Боже поле», де представлено приблизно 50 робіт митця.