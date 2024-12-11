Миколаївський обласний краєзнавчий музей отримав фотообладнання для оцифрування стародруків

Оцифровування стародруків. Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Миколаївський обласний краєзнавчий музей отримав професійне фотообладнання для оцифрування стародруків, раритетних книг і карт.

Про це журналістам Суспільного розповіла наукова співробітниця Миколаївського обласного краєзнавчого музею Катерина Барбаянова.

Як повідомила Катерина Барбаянова, обладнання дозволить зберегти близько 400 першодруків, що зберігаються в колекції музею.

«Ініціатива дуже класна, і те, що привезли, і те, що на три місяці надали. Воно нам, надано до 1 березня орієнтовно, для оцифрування наших першодруків. Ми беремо тільки книжки, в нас зберігається 400 штук першодруків в колекції музею», — розповідає Катерина Барбаянова.

Реклама

Крім того, вона зазначила, що процес оцифровування автоматизований.

Процес оцифрування

В Миколаєві оцифрують понад 1000 старих листівок і фотографій кінця ХІХ — першої половини ХХ століття з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Це унікальні вуличні світлини старого міста, фотокартки з сімейних архівів відомих родин Миколаєва та задокументовані сюжети різних історичних подій в житті регіону.

Проєкт з оцифрування паперових експонатів реалізує Платформа MY ART у партнерстві з «Агенцією розвитку Миколаєва» за фінансової підтримки Стабілізаційного фонду культури та освіти Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut в Україні.

Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею зазначають, що музейна колекція налічує понад 390 тисяч предметів зберігання. І це тільки частка основного фонду. Група зберігання друкованих та рукописних паперових документів і фотографій — це десятки тисяч предметів. І всі вони потребують оцифрування.