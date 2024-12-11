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Миколаївський обласний краєзнавчий музей отримав фотообладнання для оцифрування стародруків

Оцифровування стародруків. Миколаївський обласний краєзнавчий музейОцифровування стародруків. Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Миколаївський обласний краєзнавчий музей отримав професійне фотообладнання для оцифрування стародруків, раритетних книг і карт.

Про це журналістам Суспільного розповіла наукова співробітниця Миколаївського обласного краєзнавчого музею Катерина Барбаянова.

Як повідомила Катерина Барбаянова, обладнання дозволить зберегти близько 400 першодруків, що зберігаються в колекції музею.

«Ініціатива дуже класна, і те, що привезли, і те, що на три місяці надали. Воно нам, надано до 1 березня орієнтовно, для оцифрування наших першодруків. Ми беремо тільки книжки, в нас зберігається 400 штук першодруків в колекції музею», — розповідає Катерина Барбаянова.

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Крім того, вона зазначила, що процес оцифровування автоматизований.

Процес оцифрування 

В Миколаєві оцифрують понад 1000 старих листівок і фотографій кінця ХІХ — першої половини ХХ століття з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Це унікальні вуличні світлини старого міста, фотокартки з сімейних архівів відомих родин Миколаєва та задокументовані сюжети різних історичних подій в житті регіону.

Проєкт з оцифрування паперових експонатів реалізує Платформа MY ART у партнерстві з «Агенцією розвитку Миколаєва» за фінансової підтримки Стабілізаційного фонду культури та освіти Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut в Україні.

Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею зазначають, що музейна колекція налічує понад  390 тисяч предметів зберігання. І це тільки частка основного фонду. Група зберігання друкованих та рукописних паперових документів і фотографій — це десятки тисяч предметів. І всі вони потребують оцифрування.

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