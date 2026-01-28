 У Миколаївській обласній бібліотеці оцифрували понад 120 рідкісних видань XVIII–XX століть

  • середа

    28 січня, 2026

  • 2.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • 2.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївській обласній бібліотеці оцифрували понад 120 рідкісних видань XVIII–XX століть

Керівниця Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко. Фото: МикВістіКерівниця Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко. Фото: МикВісті

У 2025 році Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека оцифрувала 122 рідкісні видання XVIII — початку XX століть, щоб розширити доступ до культурної спадщини.

Про це у середу, 28 січня, під час брифінгу повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

— Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека з метою доступу до культурної спадщини зараз веде планову постійну роботу з оцифрування видань XVIII і початку XX століть, реалізують локальний проєкт «Цифрові колекції раритетів». Протягом 2025 року фахівцями бібліотеки в рамках цього проєкту оцифровано 122 примірники рідкісних видань, — розповіла Олена Буберенко.

Реклама

Вона додала, що нині бібліотеки мають 10 власних вебсайтів, 293 блоги та сторінки у соціальних мережах, а також 168 основних інтернет-ресурсів, які оновлюються не рідше ніж двічі на тиждень.

— Близько двох тисяч експонатів Миколаївського обласного краєзнавчого музею, світлин та листівок доступні для перегляду на платформі «Цифровий фотоархів Миколаєва», а також 400 графічних творів із музейного зібрання — на платформі «Цифрова колекція художнього музею Графіка», — зазначила посадовиця.

Нагадаємо, у Миколаєві оцифрували 312 музейних артефактів, які доступні для перегляду в онлайн-музеї.

Процес оцифрування

У 2024 році стало відомо, що в Миколаєві оцифрують понад 1000 старих листівок і фотографій кінця ХІХ — першої половини ХХ століття з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Це унікальні вуличні світлини старого міста, фотокартки з сімейних архівів відомих родин Миколаєва та задокументовані сюжети різних історичних подій в житті регіону.

Проєкт з оцифрування експонатів реалізує Платформа MY ART у партнерстві з комунальною установою «Агенцією розвитку Миколаєва» за фінансової підтримки Стабілізаційного фонду культури та освіти Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut в Україні.

Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею зазначають, що музейна колекція налічує понад 390 тисяч предметів зберігання. І це тільки частка основного фонду. Група зберігання друкованих та рукописних паперових документів і фотографій — це десятки тисяч предметів. І всі вони потребують оцифрування.

Останні новини про: Культура

Культурний тиждень у Миколаєві: театри, концерти та кінопокази
Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії, що під захистом ЮНЕСКО
«Мир» та «six-seven»: Оксфордський словник назвав дитяче слово 2025 року та найпопулярніший сленг
Реклама
Читайте також:
новини
Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Аліса Мелік-Адамян
новини
Пенсії на Миколаївщині нижчі за середні: скільки отримують пенсіонери та хто живе на мінімум

Світлана Іванченко
новини
Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

Даріна Мельничук
новини
Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись майже 100 людей

Анна Гакман
новини
У Миколаєві встановлюватимуть надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Культура

«Мир» та «six-seven»: Оксфордський словник назвав дитяче слово 2025 року та найпопулярніший сленг
Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії, що під захистом ЮНЕСКО
Культурний тиждень у Миколаєві: театри, концерти та кінопокази

Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Скоро буде краще, — Кім заявив, що незабаром електрики на Миколаївщині може стати більше

4 години тому

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

Головне сьогодні