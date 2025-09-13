Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва»: перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
20:39, 13 вересня, 2025
-
У Миколаєві презентували нову нагороду — «Знак пошани міста Миколаєва». Першими, хто її отримає, стануть бізнесмени, співзасновники monobank Олег Гороховський та Михайло Рогальський, а також Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії Україні Оле Егберг Міккельсен.
Про це у розмові із журналістами розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляють «МикВісті».
Відзнаку заснували для тих, хто, навіть не будучи мешканцями міста, проявили себе під час війни та допомагали миколаївцям.
— У місті є нагорода «За заслуги перед містом», яку ми вручаємо містянам, що зробили значний внесок у розвиток Миколаєва. Але є люди, які під час війни проявили себе, не живучи тут. Для них ми вирішили створити цю відзнаку, — пояснив міський голова.
Влада планувала вручити нагороди її власником символічно до Дня міста. Однак нагородження відбудеться іншим разом.
— Ми планували вручати відзнаки сьогодні, але жоден із них не зміг приїхати. Презентуємо зараз, а вручимо під час їхнього візиту, — додав мер.
Дизайн нагороди створив миколаївський художник-скульптор Ярослав Роснянський. Робота над нагородою тривала близько трьох місяців. За словами автора, у символіку вкладено кілька сенсів: пролиту захисниками Миколаєва кров, чистоту та захист Святого Миколая — покровителя міста.
Як уточнив начальник управління культури Юрій Любаров, знак вручатимуть у комплекті: головний нагрудний знак на стрічці та так званий «фрачник» — маленький варіант для щоденного носіння на лацкані.
Зазначимо, що раніше мер Миколаєва розповів, що співзасновник monobank Олег Гороховський, який зареєстрував у Миколаєві дочірню компанію — філію «Кілобайт1024», сплатив до бюджету міста вже десятки мільйонів гривень.
Останні новини про: Миколаївська міська рада
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.