Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва»: перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії

У Миколаєві презентували «Знак пошани»: першими нагородять Гороховського, Рогальського та посла Данії Міккельсена.

У Миколаєві презентували нову нагороду — «Знак пошани міста Миколаєва». Першими, хто її отримає, стануть бізнесмени, співзасновники monobank Олег Гороховський та Михайло Рогальський, а також Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії Україні Оле Егберг Міккельсен.

Про це у розмові із журналістами розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляють «МикВісті».

Відзнаку заснували для тих, хто, навіть не будучи мешканцями міста, проявили себе під час війни та допомагали миколаївцям.

— У місті є нагорода «За заслуги перед містом», яку ми вручаємо містянам, що зробили значний внесок у розвиток Миколаєва. Але є люди, які під час війни проявили себе, не живучи тут. Для них ми вирішили створити цю відзнаку, — пояснив міський голова.

У Миколаєві презентували «Знак пошани»: першими нагородять Гороховського, Рогальського та посла Данії Міккельсена.
У Миколаєві презентували «Знак пошани»: першими нагородять Гороховського, Рогальського та посла Данії Міккельсена.
У Миколаєві презентували «Знак пошани»: першими нагородять Гороховського, Рогальського та посла Данії Міккельсена.

Влада планувала вручити нагороди її власником символічно до Дня міста. Однак нагородження відбудеться іншим разом.

— Ми планували вручати відзнаки сьогодні, але жоден із них не зміг приїхати. Презентуємо зараз, а вручимо під час їхнього візиту, — додав мер.

У Миколаєві презентували «Знак пошани»: першими нагородять Гороховського, Рогальського та посла Данії Міккельсена.

Дизайн нагороди створив миколаївський художник-скульптор Ярослав Роснянський. Робота над нагородою тривала близько трьох місяців. За словами автора, у символіку вкладено кілька сенсів: пролиту захисниками Миколаєва кров, чистоту та захист Святого Миколая — покровителя міста.

Як уточнив начальник управління культури Юрій Любаров, знак вручатимуть у комплекті: головний нагрудний знак на стрічці та так званий «фрачник» — маленький варіант для щоденного носіння на лацкані.

На презентації також були присутні голова Миколаївської облради Антон Табунщик та нардеп Олександр Гайду.

Зазначимо, що раніше мер Миколаєва розповів, що співзасновник monobank Олег Гороховський, який зареєстрував у Миколаєві дочірню компанію — філію «Кілобайт1024», сплатив до бюджету міста вже десятки мільйонів гривень.

На відновлення пошкодженої обстрілами культурної інфраструктури Миколаївщини витратили ₴33 млн

12 годин тому

З $375 млн допомоги Данії для України більше 60% коштів спрямують на відновлення Миколаївщини

Ірина Олехнович

