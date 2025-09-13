Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва»: перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії

У Миколаєві презентували «Знак пошани»: першими нагородять Гороховського, Рогальського та посла Данії Міккельсена. Фото: МикВісті

У Миколаєві презентували нову нагороду — «Знак пошани міста Миколаєва». Першими, хто її отримає, стануть бізнесмени, співзасновники monobank Олег Гороховський та Михайло Рогальський, а також Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії Україні Оле Егберг Міккельсен.

Про це у розмові із журналістами розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляють «МикВісті».

Відзнаку заснували для тих, хто, навіть не будучи мешканцями міста, проявили себе під час війни та допомагали миколаївцям.

— У місті є нагорода «За заслуги перед містом», яку ми вручаємо містянам, що зробили значний внесок у розвиток Миколаєва. Але є люди, які під час війни проявили себе, не живучи тут. Для них ми вирішили створити цю відзнаку, — пояснив міський голова.

У Миколаєві презентували «Знак пошани»: першими нагородять Гороховського, Рогальського та посла Данії Міккельсена. Фото: МикВісті У Миколаєві презентували «Знак пошани»: першими нагородять Гороховського, Рогальського та посла Данії Міккельсена. Фото: МикВісті У Миколаєві презентували «Знак пошани»: першими нагородять Гороховського, Рогальського та посла Данії Міккельсена. Фото: МикВісті

Влада планувала вручити нагороди її власником символічно до Дня міста. Однак нагородження відбудеться іншим разом.

— Ми планували вручати відзнаки сьогодні, але жоден із них не зміг приїхати. Презентуємо зараз, а вручимо під час їхнього візиту, — додав мер.

У Миколаєві презентували «Знак пошани»: першими нагородять Гороховського, Рогальського та посла Данії Міккельсена. Фото: МикВісті

Дизайн нагороди створив миколаївський художник-скульптор Ярослав Роснянський. Робота над нагородою тривала близько трьох місяців. За словами автора, у символіку вкладено кілька сенсів: пролиту захисниками Миколаєва кров, чистоту та захист Святого Миколая — покровителя міста.

Як уточнив начальник управління культури Юрій Любаров, знак вручатимуть у комплекті: головний нагрудний знак на стрічці та так званий «фрачник» — маленький варіант для щоденного носіння на лацкані.

На презентації також були присутні голова Миколаївської облради Антон Табунщик та нардеп Олександр Гайду. Фото: МикВісті

Зазначимо, що раніше мер Миколаєва розповів, що співзасновник monobank Олег Гороховський, який зареєстрував у Миколаєві дочірню компанію — філію «Кілобайт1024», сплатив до бюджету міста вже десятки мільйонів гривень.