Війна загострила проблему незаконних розкопок археологічних об’єктів на Миколаївщині, — історик

Заповідник "Ольвія", фото для ілюстрації zamky.com.ua

Під час повномасштабного вторгнення в Миколаївській області значно зросла кількість незаконних розкопок історичних пам’яток, зокрема на території Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія».

Про це Укрінформу розповів історик і археолог, старший викладач Національного університету імені Сухомлинського, а нині капітан ЗСУ Олександр Смирнов.

«Нещодавно мені випала нагода побувати в Національному історико-археологічному заповіднику «Ольвія», і те, що побачив, вразило. За час війни на території Козирського городища, яке є частиною Ольвійської хори, з’явилася велика кількість нових несанкціонованих розкопок. Ми зверталися до поліції, але отримали відповідь, що «це окопи військових». Хоча зроблені там фото однозначно свідчать про суто грабіжницьку діяльність», — розповів Олександр Смирнов.

Реклама

Він також зазначив, що проблема «чорних археологів» поширюється на прифронтові райони Північного Причорномор’я. Після підриву Каховської ГЕС була створена спеціальна військово-цивільна група для оцінки наслідків підтоплення на археологічних об’єктах. Виявилось, що шкода, завдана незаконними розкопками у правобережній частині нижньої течії Дніпра та на узбережжі Дніпро-Бузького лиману, навіть більша, ніж від підтоплення.

«Поряд з багатьма пам’ятками зараз розташовані військові позиції. Оборона — пріоритет, але «чорні копачі» домовляються з деякими військовими, щоб користуватися металошукачами. Я сам військовослужбовець і знаю такі випадки. Є і приємні винятки: коли військові повідомляють нас про знайдені артефакти», — розповів науковець.

Одним із таких випадків стало виявлення навесні минулого року архаїчного могильника часів 6–5 століть до н.е. під час будівництва фортифікаційних споруд бійцями 123 бригади територіальної оборони. У могильнику знайшли коринфський гідриск — посудину ритуального призначення — та іонійську ойноху, давньогрецький глечик з однією ручкою і трьома носиками, який використовували для розливання вина під час симпосіїв.

Усі артефакти разом із кістками похованих людей передані до Миколаївського обласного краєзнавчого музею для збереження та подальшого вивчення.

Нагадаємо, що у липні 2025 року на південній околиці села Козирка Миколаївської області офіційно укладено охоронний договір на пам’ятку археології національного значення «Городище».

Раніше повідомлялося, що у селі Сливине Миколаївської області знищили два кургани, які є пам’ятками археології місцевого значення. Руйнування сталося внаслідок сільськогосподарських робіт.