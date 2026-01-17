 Збільшення незаконних розкопок на території заповідника 'Ольвія'

  • субота

    17 січня, 2026

  • -10.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • -10.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Війна загострила проблему незаконних розкопок археологічних об’єктів на Миколаївщині, — історик

Заповідник Заповідник "Ольвія", фото для ілюстрації zamky.com.ua

Під час повномасштабного вторгнення в Миколаївській області значно зросла кількість незаконних розкопок історичних пам’яток, зокрема на території Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія».

Про це Укрінформу розповів історик і археолог, старший викладач Національного університету імені Сухомлинського, а нині капітан ЗСУ Олександр Смирнов.

«Нещодавно мені випала нагода побувати в Національному історико-археологічному заповіднику «Ольвія», і те, що побачив, вразило. За час війни на території Козирського городища, яке є частиною Ольвійської хори, з’явилася велика кількість нових несанкціонованих розкопок. Ми зверталися до поліції, але отримали відповідь, що «це окопи військових». Хоча зроблені там фото однозначно свідчать про суто грабіжницьку діяльність», — розповів Олександр Смирнов.

Реклама

Він також зазначив, що проблема «чорних археологів» поширюється на прифронтові райони Північного Причорномор’я. Після підриву Каховської ГЕС була створена спеціальна військово-цивільна група для оцінки наслідків підтоплення на археологічних об’єктах. Виявилось, що шкода, завдана незаконними розкопками у правобережній частині нижньої течії Дніпра та на узбережжі Дніпро-Бузького лиману, навіть більша, ніж від підтоплення.

«Поряд з багатьма пам’ятками зараз розташовані військові позиції. Оборона — пріоритет, але «чорні копачі» домовляються з деякими військовими, щоб користуватися металошукачами. Я сам військовослужбовець і знаю такі випадки. Є і приємні винятки: коли військові повідомляють нас про знайдені артефакти», — розповів науковець.

Одним із таких випадків стало виявлення навесні минулого року архаїчного могильника часів 6–5 століть до н.е. під час будівництва фортифікаційних споруд бійцями 123 бригади територіальної оборони. У могильнику знайшли коринфський гідриск — посудину ритуального призначення — та іонійську ойноху, давньогрецький глечик з однією ручкою і трьома носиками, який використовували для розливання вина під час симпосіїв.

Усі артефакти разом із кістками похованих людей передані до Миколаївського обласного краєзнавчого музею для збереження та подальшого вивчення.

Нагадаємо, що у липні 2025 року на південній околиці села Козирка Миколаївської області офіційно укладено охоронний договір на пам’ятку археології національного значення «Городище».

Раніше повідомлялося, що у селі Сливине Миколаївської області знищили два кургани, які є пам’ятками археології місцевого значення. Руйнування сталося внаслідок сільськогосподарських робіт.

Останні новини про: Культура

У Миколаєві планують створити простір пам’яті трагедії полону біля скверу Ради Європи
Уряд ратифікував угоду з Італією на €32,5 млн для відновлення культурної спадщини Одеської області
«Євробачення» вперше в історії вирушить у масштабне концертне турне
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Культура

«Євробачення» вперше в історії вирушить у масштабне концертне турне
Уряд ратифікував угоду з Італією на €32,5 млн для відновлення культурної спадщини Одеської області
У Миколаєві планують створити простір пам’яті трагедії полону біля скверу Ради Європи

«Якщо в тебе форма і ти воював, це не означає, що ти маєш навички керувати», — Кім про перспективи військових у владі

«Я хочу, щоб працювали на випередження», — представник Омбудсмана нагадав владі Миколаєва історію родини, яка чекала на житло 10 років

Приватизація квартир у Миколаєві: що потрібно знати і до чого бути готовими

Головне сьогодні