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На Миколаївщині суд зобов’язав охороняти старовинне «Городище» у Козирці

Заповідник Заповідник "Ольвія", фото для ілюстрації zamky.com.ua

На південній околиці села Козирка Миколаївської області офіційно укладено охоронний договір на пам’ятку археології національного значення «Городище».

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначається, що у 2021 році у «Городищі» зафіксували факт знищення археологічного шару, однак належної реакції з боку органів охорони культурної спадщини не було.

Пам’ятка датується кінцем І століття до нашої ери — серединою ІІІ століття нашої ери і є частиною сільськогосподарської округи давньої Ольвії. Тут збереглися залишки оборонних споруд і житлових кварталів із фресками.

Після втручання прокуратури суд зобов’язав користувача земельної ділянки укласти охоронний договір, щоб убезпечити пам’ятку від подальших пошкоджень. Контроль за виконанням умов договору здійснюють відповідні органи.

Нагадаємо, що у селі Сливине Миколаївської області знищили два кургани, які є пам’ятками археології місцевого значення. Руйнування сталося внаслідок сільськогосподарських робіт.

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