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На Миколаївщині зруйнували два археологічні кургани: їх оформили як приватну власність

Археологічний курган у селі Сливине. Фото: Культурна спадщина МиколаївщиниАрхеологічний курган у селі Сливине. Фото: Культурна спадщина Миколаївщини

У селі Сливине Миколаївської області знищили два кургани, які є пам’ятками археології місцевого значення. Руйнування сталося внаслідок сільськогосподарських робіт.

Про це повідомило управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації.

Після звернення громадськості 13 червня 2025 року фахівці управління, обласного краєзнавчого музею та представники Веснянської громади провели обстеження пам’ятки. Виявилося, що курган №1 частково зруйнований, а курган №4 — знищений повністю.

Згідно з відкритими реєстрами, обидві ділянки перебувають у приватній власності, що є порушенням законодавства: пам’ятки археології повинні бути тільки в державній власності. Окрім того, використання техніки, яка призвела до руйнації, кваліфікується як кримінальне правопорушення.

Інформацію про порушення передали до прокуратури та поліції. Винним загрожує кримінальна відповідальність за статтею 298 Кримінального кодексу України.

Археологічний курган у селі Сливине. Фото: Культурна спадщина МиколаївщиниАрхеологічний курган у селі Сливине. Фото: Культурна спадщина Миколаївщини
Археологічний курган у селі Сливине. Фото: Культурна спадщина МиколаївщиниАрхеологічний курган у селі Сливине. Фото: Культурна спадщина Миколаївщини
Археологічний курган у селі Сливине. Фото: Культурна спадщина МиколаївщиниАрхеологічний курган у селі Сливине. Фото: Культурна спадщина Миколаївщини

Нагадаємо, що у Миколаєві навесні почались роботи з реставрації історичної будівлі  — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина». Територію навколо маєтку огородили парканом, а будівельники, зокрема, збили частину декоративної ліпнини на фасаді, як виявилось, ще до отримання дозволу на роботи. 

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