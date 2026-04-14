Музей цеглин: жителька Первомайська створила колекцію старовинних будівельних матеріалів

Колекція старовинної цегли Ірини Зозулі. Фото: Суспільне Миколаїв

Жителька Первомайська Ірина Зозуля збирає колекцію старовинної цегли, кахлю та черепиці. Своє захоплення вона перетворила на виставку рідкісних експонатів із маркуванням, яку презентує місцевим жителям та школярам.

Про своє хобі жінка розповіла «Суспільному».

Ірина каже, що зацікавилася історією міста у 2023 році, коли почала досліджувати стару забудову та містобудування. Особливу увагу привернули будівлі, зведені з історичної цегли.

За її словами, першу знахідку вона отримала випадково — побачила цеглину зі знаком, яку використали для імпровізованого мангалу. Після пояснення її історичної цінності власники віддали експонат, і з цього розпочалася колекція.

Колекція старовинної цегли Ірини Зозулі. Фото: Суспільне Миколаїв Колекція старовинної цегли Ірини Зозулі. Фото: Суспільне Миколаїв

Згодом жінка зрозуміла, що найчастіше рідкісні зразки можна знайти поблизу залізниці, адже саме туди раніше звозили будівельні матеріали під час активної розбудови міста та спорудження вокзалів.

— Сюди привозили будматеріали звідусіль, коли будували вокзали, розбудовували місто. На сьогодні в мене 20 предметів, які я представляю як музейні експонати, бо я їх вивчила. Зверталася до Віденського музею щодо певних зразків. Консультувалася в колег, бо подібні експозиції є в Дніпрі, в Городку, що на Львівщині, — розповіла колекціонерка.

Нині колекція налічує понад 30 маркованих експонатів. Серед них — різні види цегли, кахлю та черепиці, які Ірина досліджує як музейні предмети. Для ідентифікації окремих зразків вона зверталася навіть до музею у Відні та консультувалася з колекціонерами з інших міст України, де існують подібні експозиції.

Жінка пояснює, що маркована цегла має особливу цінність для дослідників, адже за клеймами можна визначити виробника, період виготовлення та історію розвитку регіону. Найцікавішими вважаються екземпляри зі слідами тварин або виробничими дефектами, які залишилися ще на сирому матеріалі.

Колекція старовинної цегли Ірини Зозулі. Фото: Суспільне Миколаїв Колекція старовинної цегли Ірини Зозулі. Фото: Суспільне Миколаїв

Про колекцію поступово дізнаються місцеві мешканці. Відвідувачка виставки Тетяна Дуплик навіть запропонувала допомогу у пошуках нових експонатів, розповівши про можливе місце колишнього цегельного виробництва поблизу річки.

— Ось почула історію кожної цеглини і думаю, що зможу допомогти Ірині поповнити колекцію, бо понад річкою, де живе мама, розкопали глинище, а там, мабуть, був невеличкий цех з виробництва цегли, — розповіла Тетяна Дуплик.

З часом Ірина відкрила невеликий музей старовинної цегли у власному офісі та почала проводити пізнавальні зустрічі для школярів, де знайомить їх із історією міста через будівельні матеріали.

Попри війну, жінка переконана, що дослідження локальної історії залишаються важливими, адже саме такі ініціативи допомагають зберігати пам’ять про рідний край.

— Зараз війна в країні, яка може бути археологія й цегла, здавалося б. Але хтось же має досліджувати історію рідного краю. В нас немає бойових дій, але я думаю, що цю роботу має хтось робити, тому й роблю, — впевнена вона.

Виставка її колекції працює на постійній основі, а в майбутньому колекціонерка планує розширити експозиційний простір.

Раніше у соцмережах опублікували серію унікальних архівних світлин, на яких видно, як виглядала набережна Миколаєва та прибережна зона вздовж річки Інгул у різні десятиліття.