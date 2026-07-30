Легкоатлетка з Миколаєва здобула нагороди на чемпіонаті України

Миколаївська легкоатлетка, вихованка ДЮСШ 5, Руденко Яна здобула три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011–2012 років народження.

Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Миколаївська легкоатлетка виборола медалі на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Зазначається, що змагання проходили в Івано-Франківську з 26 по 29 липня.

Спортсменка, під наставництвом тренера Мороза Анатолія Петровича, здобула три нагороди:

Метання диска — 1 місце (40,51 м);

Штовхання ядра (3 кг) — 3 місце (11,99 м);

Метання молота — 3 місце (37,56 м);

Метання списа — 4 місце (34,33 м).

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому завершився Кубок України з легкої атлетики, на якому представники Миколаївської області вибороли призові місця.