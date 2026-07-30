Легкоатлетка з Миколаєва здобула нагороди на чемпіонаті України
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Миколаївська легкоатлетка, вихованка ДЮСШ 5, Руденко Яна здобула три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011–2012 років народження.
Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Зазначається, що змагання проходили в Івано-Франківську з 26 по 29 липня.
Спортсменка, під наставництвом тренера Мороза Анатолія Петровича, здобула три нагороди:
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Метання диска — 1 місце (40,51 м);
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Штовхання ядра (3 кг) — 3 місце (11,99 м);
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Метання молота — 3 місце (37,56 м);
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Метання списа — 4 місце (34,33 м).
Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому завершився Кубок України з легкої атлетики, на якому представники Миколаївської області вибороли призові місця.
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