 Легкоатлетка з Миколаєва здобула нагороди на чемпіонаті України

  • четвер

    30 липня, 2026

  • 22°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 22° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Спорт 23:33, 30 липня, 2026

Легкоатлетка з Миколаєва здобула нагороди на чемпіонаті України

Миколаївська легкоатлетка, вихованка ДЮСШ 5, Руденко Яна здобула три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011–2012 років народження.

Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Миколаївська легкоатлетка виборола медалі на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиМиколаївська легкоатлетка виборола медалі на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Зазначається, що змагання проходили в Івано-Франківську з 26 по 29 липня.

Спортсменка, під наставництвом тренера Мороза Анатолія Петровича, здобула три нагороди:

  • Метання диска — 1 місце (40,51 м);

  • Штовхання ядра (3 кг) — 3 місце (11,99 м);

  • Метання молота — 3 місце (37,56 м);

  • Метання списа — 4 місце (34,33 м).

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому завершився Кубок України з легкої атлетики, на якому представники Миколаївської області вибороли призові місця.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

Останні новини про: Спорт

Спортсмен із Миколаївщини приніс області срібло чемпіонату Європи з веслування
Миколаївська рапіристка Полозюк здобула бронзу чемпіонату світу
Боксери з Миколаєва перемогли на чемпіонаті України
Реклама
Читайте також:
новини
Міськрада Миколаєва не підтримала звернення до Ради про перегляд виплат для військових

Аліна Квітко
новини
«Витерли ноги. У мене шок і зневіра», — полковник Макуха про своє звільнення зі 123-ї бригади

Юлія Лук’яненко
новини
Філію Фонду держмайна у Миколаївській області очолив ексвіцемер Шевченко

Аліса Мелікадамян
новини
Цікаві події у Миколаєві: куди піти найближчими днями

Марія Хаміцевич
новини
Батьки просять облаштувати укриття для «Академії дитячої творчості» у Миколаєві: у міськраді почали вивчати питання

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Боксери з Миколаєва перемогли на чемпіонаті України
Миколаївська рапіристка Полозюк здобула бронзу чемпіонату світу
Спортсмен із Миколаївщини приніс області срібло чемпіонату Європи з веслування

Зеленський змінив очільника управління СБУ Миколаївщини

РЕКЛАМА

Шале біля Тилігульського лиману: Vento запрошує на відпочинок

4 години тому

Цікаві події у Миколаєві: куди піти найближчими днями

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні