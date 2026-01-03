 Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до безпечного переходу влади

США керуватимуть Венесуелою, поки не відбудеться безпечний перехід влади, — Трамп

Дональд Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою, поки не відбудеться безпечний перехід влади. Ілюстративне фото: Fox NewsДональд Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою, поки не відбудеться безпечний перехід влади. Ілюстративне фото: Fox News

Сполучені Штати Америки візьмуть на себе управління Венесуелою до моменту чіткого та безпечного переходу влади в країні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час пресконференції, повідомляє «Європейська правда».

За словами Трампа, подальша модель управління Венесуелою наразі не визначена, однак США не допустять продовження існування режиму Ніколаса Мадуро в будь-якому форматі.

— Ми будемо керувати країною, поки не зможемо забезпечити безпечний, належний і розумний перехід влади, — наголосив президент США.

Він також зазначив, що жодних часових рамок для такого управління не встановлено, а рішення про повернення контролю Венесуелі ухвалюватимуть у Вашингтоні.

Окремо Трамп згадав про енергетичний сектор. Він заявив, що американські компанії відновлять нафтову інфраструктуру та «почнуть заробляти кошти для країни».

Крім того, він повідомив, що США були готові завдати другої хвилі ударів по Венесуелі, однак наразі вважають це непотрібним.

— Ми були готові провести другу хвилю, якщо це буде необхідно — ми насправді припускали, що друга хвиля буде необхідною, але зараз це, ймовірно, не так, — сказав Дональд Трамп.

Президент також розповів подробиці операції, яку провели вранці 3 січня. За його словами, елітні підрозділи США захопили Ніколаса Мадуро та його дружину. Трамп заявив, що Мадуро буде доправлений до Нью-Йорка, де йому висунуть обвинувачення у справі про наркоторгівлю.

