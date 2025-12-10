«Сам дам грошей і буду розбиратись. Задовбали», — Кім пообіцяв вирішити проблему із відсутністю газу будинку на Вінграновського

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пообіцяв, що вирішить питання із газопостачанням у будинку №41 на вулиці Вінграновського.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Скриншот з телеграм-каналу Віталія Кіма

Як відомо, жителі дому без газу понад місяць. 90 квартир у пʼятиповерхівці залишилися без газу після того, як один із мешканців самостійно намагався замінити газову колонку, переплутав шланги та випадково пустив воду у газопровід, що й спричинило аварійну ситуацію. Днями місцеві заявили, що вийдуть на страйк із перекриттям дороги якщо їх проблему не вирішать.

Управляюча компанія «Місто для Людей» зі свого боку вимагала жителів оплатити видатки на ремонт замість винуватця аварії, а фахівці «Газмережі» не могли приступити до відновлення саме через їх відмову.

У вівторок, 9 грудня, Віталій Кім, реагуючи на ситуацію, заявив, що сьогодні спеціалісти просушать систему, а на роботи він дасть кошти сам.

— По будинку по вулиці Вінграновського — завтра будуть люди сушити систему. Сам дам тих грошей через, які все стоїть, і буду розбиратись хто винний…. Задовбали, якщо чесно, — написав Віталій Кім.

Мешканці зазначають, що аналогічна аварія вже трапилася в січні 2023 року через неналежне обслуговування мереж управителем. Тоді четвертий під’їзд залишався без газу на місяць. За їхніми словами, керівництво ТОВ «Місто для Людей Миколаїв» тоді також нібито шантажувало людей.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві запустили опалення в гуртожитку, який майже місяць залишався без тепла.