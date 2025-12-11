Миколаївська міськрада підтримала медичну програму, але з правками по пологовому №3

Робта депутатів на сесії Миколаївської міської ради. Фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради підтримали міську програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг передбачених програмою державних гарантій, однак із виключенням капітальних видатків для пологового будинку №3.

Відповідне рішення ухвалили під час сесії у четвер, 11 грудня, повідомляють «МикВісті».

У депутатів не було зауважень до змісту програми, однак головною темою обговорення стала подальша доля пологового будинку №3, який міська влада планує передати з комунальної власності Миколаєва у власність області.

Депутатка Ганна Норд запропонувала виключити фінансування капітальних видатків для закладу, залишивши лише поточні витрати. Натомість начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай нагадала, що під час зустрічі з колективом медики просили не виводити заклад із міської мережі до моменту офіційної передачі в обласне підпорядкування.

Міський голова Олександр Сєнкевич запропонував підтримати програму з правкою: протягом п’яти днів внести зміни й виключити капітальні видатки для пологового будинку №3.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив, що передача пологового необхідна для запуску процесів дофінансування закладу з державного бюджету та створення єдиної сучасної медичної мережі області.

«Ми провели зустріч із колективом, обговорили всі страхи та узгодили позиції. Є зобов’язання обласної ради. Це рішення треба ухвалити, щоб запустити процес і отримати можливість дофінансувати передачу з державного бюджету. Створення єдиної мережі дозволить вкладати кошти у всю систему охорони здоров’я області, включно з Миколаєвом», — зазначив Віталій Кім.

У свою чергу мер Олександр Сенкевич наголосив, що депутати міської ради вирішуватимуть долю пологового будинку.

«Хочу нагадати, що пологовий №3 вже передавали у власність області, і тоді його доля була негативною, тому заклад повернули місту. Ми дійшли згоди, що він має стати базою для створення великого перинатального центру, якого сьогодні в області немає», — сказав міський голова.

У підсумку депутати підтримали програму розвитку медичних закладів із запропонованими змінами.

Нагадаємо, що у миколаївському пологовому №3 лікарі досі не отримали зарплату за листопад.

У Миколаєві обговорюють реформу медицини: що відомо

Нещодавно міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім обговорили, як має виглядати спроможна мережа лікувальних закладів. На зустрічі розглянули питання об’єднання лікарень та передачі пологового будинку №3 у комунальну власність області.

Як розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, дана нарада відбулася 23 жовтня. Крім очільників області та міста були присутні профільні заступники та керівники управлінь охорони здоров’я. Було погоджено, що спроможна мережа лікарень буде мати три кластерних заклади — це лікарні №3, №4, №5.

Лікарню №5 (директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати.

(директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати. До міської лікарні №4 (директор Лариса Дергунова) планують приєднати лікарню №1 (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») та Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) (директор Олександр Дем‘янов).

(директор Лариса Дергунова) планують приєднати (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») та (ЛШМД) (директор Олександр Дем‘янов). До лікарні №3 (Дубки) (директор Юрій Дячук) планують приєднати міську дитячу лікарню №2 (директор Любов Савчук).

А ось пологовий будинок №3 (директор Олег Іщенко) у мікрорайоні Намив, який раніше хотіли приєднати до лікарні №3, тепер планують передати з власності Миколаєва у обласну комунальну власність.

Щодо передачі пологового будинку №3 у голови комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганни Норд виникло багато питань. Вона зазначила, що у програмі розвитку та підтримки комунальних закладів закладено 19 мільйонів гривень на пологовий будинок №3. Але навіщо направляти кошти, якщо його передадуть у обласну власність.

Своєю чергою, начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай запевнила, що з цим проблем не буде.

Згодом стало відомо, що пологовий будинок №3 у мікрорайоні Намив планують приєднати до Миколаївської обласної клінічної лікарні через зниження народжуваності в області.

Як відомо, питання реорганізації лікарень вже двічі не було підтримане депутатами на сесіях міської ради. 29 травня, депутати одноголосно зняли з розгляду сесії питання об'єднання медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Після цього 8 червня, депутати знову розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів.