У Львові лікарі врятували дворічне немовля з пухлиною мозку: хірурги повністю видалили новоутвір

У Львові медики врятували двомісячну дівчинку з пухлиною в мозку. Фото: Центр Дитячої Медицини

У двомісячної дівчинки з Рівного медики виявили небезпечну пухлину у правому боковому шлуночку мозку, яка загрожувала її життю. Львівські нейрохірурги Клінічного центру дитячої медицини врятували її, видаливши новоутвір.

Про це повідомив Західноукраїнський спеціалізований центр.

За словами керівника клініки Михайла Ловги, операція була вкрай ризикованою через вік і вагу пацієнтки — на момент втручання дівчинка важила близько 6 кілограмів, а також через складне розташування пухлини.

— Утворення знаходилося в зоні судинного сплетення з високим кровопостачанням, що створювало значний ризик крововтрати. Крім того, пухлина була близько до ділянки, відповідальної за рухи. Операція вимагала максимальної точності та ретельної підготовки, — зазначив нейрохірург.

Перед операцією команда підготувала резерв крові, спеціальні гемостатичні матеріали та залучила суміжних фахівців на випадок критичних ускладнень. Під час втручання лікарям доводилось працювати поетапно, постійно контролюючи крововтрату та обережно видаляючи пухлину, щоб не пошкодити рухові зони мозку.

У Львові медики врятували двомісячну дівчинку з пухлиною в мозку. Фото: Центр Дитячої Медицини

Такі операції, підкреслив спеціаліст, можливі лише за умов інтраопераційного моніторингу та злагодженої роботи команди — нейрохірургів, нейрофізіологів, анестезіологів та операційних медсестер.

У результаті пухлину вдалося повністю видалити. Нині маленька пацієнтка відновлюється та почувається добре.

— Донечка добре їсть, сміється, агукає. Усі навички, які були до операції, повернулися, а також з’явилися нові — відповідно до віку. Ми безмежно вдячні лікарям за врятоване життя нашої дитини, — розповіла мама Олівії.

Нагадаємо, у Миколаївській міській лікарні №3 хірурги провели складну операцію — видалили міому матки вагою 6 кілограмів, яку пацієнтка носила в собі протягом 9 років.