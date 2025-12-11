Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші

Сесія Миколаївської міської ради, 30 жовтня, фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що деяким депутатам пропонують гроші за приєднання до політичної групи «Санація».

Про це він сказав сьогодні, 11 грудня, під час пресконференція з приводу інциденту з харчуванням у школах, пишуть «МикВісті».

Олександр Сєнкевич пообіцяв передати цю інформацію до правоохоронних органів.

— Ми розуміємо все, що відбувається і навіщо, у чому інтерес кожної людини. Комусь вже пропонують гроші. Я можу сказати, що я отримав інформацію і передам її до правоохоронних органів, що вже пропонуються гроші до доєднання до цієї групи (Санація, – прим.), — сказав Олександр Сєнкевич. — Скільки? — запитала головна редакторка «МикВісті» Катерина Середа. — Цю інформацію отримаєте від правоохоронних органів, — відповів Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що формально депутатське об'єднання «Санація» не зареєстровано у Миколаївській міській раді VIII скликання. І депутатам, які відносять себе до цієї групи дорікають, що в юридичному полі її не існує. Сьогодні пролунала перша публічна заява Олександра Сєнкевича, де він визнав наявність групи «Санація» в міській раді.

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Як відомо, 30 вересня 2025 року депутати Миколаївської міської ради об’єдналися в нову групу «Санація», яку очолив колишній директор антикорупційного департаменту мерії Андрій Єрмолаєв.

До складу групи увійшли 9 депутатів:

Сергій Кантор (обраний від «Наш край»),

Андрій Єрмолаєв («Пропозиція»);

Світлана Бабаріка («Європейська Солідарність»),

Олександр Розумний («Слуга народу»),

Юрій Степанець («Слуга народу»),

Тетяна Домбровська («Слуга народу»),

Олександр Ковтун (обраний від «Партія Шарія»),

Лариса Дробот (обраний від «Партія Шарія»),

Андрій Кучеренко (обраний від «Партія Шарія»).

За словами Андрія Єрмолаєва, метою об’єднання є «оздоровлення процесів у міській раді Миколаєва».

Зазначимо, що документи для реєстрації «Санації» подавалися в тому числі електронною поштою зі скриньки «слуги народу» Тетяни Домбровської.

Згодом, 27 жовтня 2025 року, депутат Миколаївської міської ради від фракції «Пропозиція» Євген Павлович, який входить до комісії з законності та депутатської етики, різко висловився про своїх колег, обраних від забороненої «Партії Шарія». Він заявив, що ті не мають морального права залишатися депутатами, оскільки під час війни «не виконують свій громадянський обов’язок».