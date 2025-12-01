Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

У Миколаєві на 6-й Слобідській 1 грудня трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок. Фото: читач «МикВісті»

У Миколаєві 1 грудня на вулиці 6-а Слобідська, 100 сталася складна дорожньо-транспортна пригода, у які пошкоджень зазнали одразу шість автомобілів.

Як розповів речник патрульної поліції Віталій Душко у коментарі «МикВісті», зіткнення трапилося між водіями Audi та Chevrolet.

— Audi і Chevrolet рухались по 6-й Слобідській, з боку Ковальської убік Пограничної. Потім, зі слів очевидців, водій Chevrolet, який рухався попереду, нібито почав повертати ліворуч на в’їзд у прилеглу територію. У цей час водій Audi намагався виконати обгін. Так вони зіткнулися і після удару Audi влетів у припарковані авто, — розповів Віталій Душко.

За його словами, окрім машин учасників ДТП, постраждали ще чотири інші припарковані неподалік транспортні засоби.

Наразі патрульні з’ясовують усі обставини аварії та встановлюють винуватця інциденту.

