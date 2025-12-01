  • понеділок

Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

У Миколаєві на 6-й Слобідській 1 грудня трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок. Фото: читач «МикВісті»У Миколаєві на 6-й Слобідській 1 грудня трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок. Фото: читач «МикВісті»

У Миколаєві 1 грудня на вулиці 6-а Слобідська, 100 сталася складна дорожньо-транспортна пригода, у які пошкоджень зазнали одразу шість автомобілів.

Як розповів речник патрульної поліції Віталій Душко у коментарі «МикВісті», зіткнення трапилося між водіями Audi та Chevrolet.

— Audi і Chevrolet рухались по 6-й Слобідській, з боку Ковальської убік Пограничної. Потім, зі слів очевидців, водій Chevrolet, який рухався попереду, нібито почав повертати ліворуч на в’їзд у прилеглу територію. У цей час водій Audi намагався виконати обгін. Так вони зіткнулися і після удару Audi влетів у припарковані авто, — розповів Віталій Душко.

За його словами, окрім машин учасників ДТП, постраждали ще чотири інші припарковані неподалік транспортні засоби.

Наразі патрульні з’ясовують усі обставини аварії та встановлюють винуватця інциденту.

Нагадаємо, раніше, 19 листопада, в Корабельному районі Миколаєва сталася ДТП. Автомобіль Suzuki Ignis перекинувся на дах. Внаслідок аварії травмувалась водійка.

