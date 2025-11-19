  • середа

Клуб

У Миколаєві автомобіль Suzuki врізався в контейнер і перекинувся: постраждав водій

ДТП у Миколаєві 19 листопада. Фото: «МикВісті»ДТП у Миколаєві 19 листопада. Фото: «МикВісті»

Зранку 19 листопада в Корабельному районі Миколаєва сталася ДТП. Автомобіль Suzuki Ignis перекинувся на дах. Внаслідок аварії травмувалась водійка.

Речник патрульної поліції Віталій Душко у коментарі «МикВісті» розповів, що жінка їхала у напрямку виїзду з міста, у бік Балабанівки.

За попередньою інформацією, вона не впоралась з керуванням, наїхала на бордюр і врізалась у сміттєвий контейнер на тротуарі. Після удару авто перевернулось. Водійку госпіталізували на обстеження. Попередньо лікарі встановили струс мозку.

ДТП у Миколаєві 19 листопада. Фото: «МикВісті»ДТП у Миколаєві 19 листопада. Фото: «МикВісті»
ДТП у Миколаєві 19 листопада. Фото: «МикВісті»ДТП у Миколаєві 19 листопада. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області сталася ДТП, де водій автомобіля BMW також не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини і перекинув легковик.

