У Миколаєві автомобіль Suzuki врізався в контейнер і перекинувся: постраждав водій
- Марія Хаміцевич
11:07, 19 листопада, 2025
Зранку 19 листопада в Корабельному районі Миколаєва сталася ДТП. Автомобіль Suzuki Ignis перекинувся на дах. Внаслідок аварії травмувалась водійка.
Речник патрульної поліції Віталій Душко у коментарі «МикВісті» розповів, що жінка їхала у напрямку виїзду з міста, у бік Балабанівки.
За попередньою інформацією, вона не впоралась з керуванням, наїхала на бордюр і врізалась у сміттєвий контейнер на тротуарі. Після удару авто перевернулось. Водійку госпіталізували на обстеження. Попередньо лікарі встановили струс мозку.
Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області сталася ДТП, де водій автомобіля BMW також не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини і перекинув легковик.
