З'їхав з дороги та перекинувся: на Миколаївщині сталася ДТП, є постраждалі

ДТП на Миколаївщині 16 листопада. Фото: НацполіціяДТП на Миколаївщині 16 листопада. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині поліцейські з’ясовують обставини ДТП, що сталася вранці 16 листопада. Близько 04:25 водій автомобіля BMW-320 D не впорався з керуванням коли їхав між селами Дмитрівка та Марківка Березанської громади.

Він виїхав за межі проїзної частини та перекинув легковик, повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

Внаслідок аварії постраждав 26-річний водій та 21-річна пасажирка. Обох госпіталізували з травмами різної тяжкості.

ДТП на Миколаївщині 16 листопада. Фото: НацполіціяДТП на Миколаївщині 16 листопада. Фото: Нацполіція

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі та можливе обмеження права керувати транспортними засобами.

Поліція встановлює всі обставини аварії та просить свідків або тих, хто має будь-яку інформацію про подію, звернутися за телефонами: 067 273 85 87 або 102.

Нагадаємо, нещодавно у Вознесенську 17-річний водій мотоцикла збив 27-річну жінку на нерегульованому пішохідному переході. Її з тяжкими травмами доправили до лікарні, проте вона померла.

