У Вознесенську 17-річний мотоцикліст на смерть збив жінку на пішохідному переході

У Вознесенську 17-річний мотоцикліст на смерть збив жінку на пішохідному переході. Фото: Нацполіція МиколаївщиниУ Вознесенську 17-річний мотоцикліст на смерть збив жінку на пішохідному переході. Фото: Нацполіція Миколаївщини

Сьогодні, 14 листопада, близько 08:40 на вулиці Одеській у Вознесенську сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області, 17-річний водій мотоцикла Geon Dakar GNS 300 збив 27-річну жінку на нерегульованому пішохідному переході.

Постраждалу з тяжкими травмами доправили до лікарні, проте вона померла.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі та, додатково, можливе позбавлення права керування транспортними засобами строком до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на трасі «Київ — Одеса» трапилася смертельна ДТП.

