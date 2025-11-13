  • четвер

Хотів перебігти дорогу у невстановленому місці: на трасі «Київ — Одеса» трапилася смертельна ДТП

12 листопада на трасі «Київ — Одеса» трапилася смертельна ДТП. Фото: Поліція Одеської області12 листопада на трасі «Київ — Одеса» трапилася смертельна ДТП. Фото: Поліція Одеської області

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 12 листопада поблизу села Малинівка на трасі «Київ–Одеса».

За попередніми даними ГУ Нацполіції в Одеській області, близько 20:30 невідомий чоловік раптово вибіг на проїзну частину траси. Намагаючись уникнути наїзду на пішохода, водій вантажівки DAF випадково зачепив його причепом машини. Від удару той відлетів та потрапив під колеса ще двох фур, що рухалися позаду.

Унаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці. Його особу наразі встановлюють. Водії вантажівок не постраждали. Перевірка на вміст алкоголю у крові показала, що всі вони були тверезі.

12 листопада на трасі «Київ — Одеса» трапилася смертельна ДТП. Фото: Поліція Одеської області12 листопада на трасі «Київ — Одеса» трапилася смертельна ДТП. Фото: Поліція Одеської області
12 листопада на трасі «Київ — Одеса» трапилася смертельна ДТП. Фото: Поліція Одеської області12 листопада на трасі «Київ — Одеса» трапилася смертельна ДТП. Фото: Поліція Одеської області

За фактом аварії слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Наразі призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо,11 листопада на трасі «Дніпро — Миколаїв» сталося зіткнення вантажівок DAF XF та КамАЗ. Унаслідок аварії загинув пасажир однієї з машин.

