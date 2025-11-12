  • середа

На трасі у Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки: загинув пасажир

ДТП на трасі в Миколаївській області. Фото: НацполіціяДТП на трасі в Миколаївській області. Фото: Нацполіція

Учора 11 листопада на трасі «Дніпро — Миколаїв» сталося зіткнення вантажівок DAF XF та КамАЗ. Унаслідок аварії загинув пасажир однієї з машин.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За попередньою інформацією, подія сталася близько 18:20 поблизу села Михайло-Ларине Воскресенської громади. 47-річний водій DAF зіткнувся з вантажівкою КамАЗ, якою керував 51-річний чоловік.

У результаті аварії 57-річний пасажир КамАЗа загинув на місці, а водій отримав травми. Керманич DAF від госпіталізації відмовився.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Водія DAF затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Театральної в Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів, в якій постраждав один з водіїв.

