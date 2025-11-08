На проспекті Богоявленському у Миколаєві сталась ДТП, постраждав водій

На перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Театральної в Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів, в якій постраждав один з водіїв.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Миколаївської області.

Інцидент стався 8 листопада близько 13:50. За попередніми даними, за кермом ВАЗ перебував 68-річний чоловік. Унаслідок зіткнення водій ВАЗу отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Керманич BMW від госпіталізації відмовився.

Аварія на проспекті Богоявленському у Миколаєві. Фото: ГУНП Миколаївщини Аварія на проспекті Богоявленському у Миколаєві. Фото: ГУНП Миколаївщини

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди. Попередньо подію кваліфікують за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Правоохоронці просять свідків аварії або тих, хто має відеозаписи моменту ДТП, звернутись за телефонами 063 785 04 20 або 102.

Нагадаємо, у Миколаївській області водій автомобіля ВАЗ наїхав на 50-річну жінку, яка лежала на дорозі у дворі житлових будинків. Після цього чоловік залишив місце пригоди, але згодом викликав швидку допомогу.