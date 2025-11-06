На Миколаївщині водій легковика наїхав на жінку, яка лежала на дорозі

Водій ВАЗу наїхав на жінку, яка лежала на дорозі. Фото: Нацполіція

У селі Промінь Миколаївської області водій автомобіля ВАЗ наїхав на 50-річну жінку, яка лежала на дорозі у дворі житлових будинків. Після цього чоловік залишив місце пригоди, але згодом викликав швидку допомогу.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, подія сталася вночі 1 листопада. Медики повідомили в поліцію, що у дворі багатоповерхівок вони виявили тіло жінки без ознак життя. За попередніми висновками, смерть настала від численних травм, отриманих унаслідок ДТП.

Поліцейські встановили, що 30-річний місцевий житель, рухаючись у дворі, наїхав на жінку, яка лежала на дорозі. Після цього він залишив місце події, викликав швидку, а свій автомобіль припаркував за гаражами неподалік і намагався його відремонтувати, щоб приховати сліди аварії.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. За це йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Розслідування триває.

Нагадаємо, 4 листопада в районі перехрестя проспекту Центрального та вулиці Героїв Рятувальників у Миколаєві водій автомобіля Nissan Qashqai збив пішохода, який переходив дорогу на переході.