У Миколаєві водій легковика збив пішохода на «зебрі»

У Миколаєві водій легковика збив пішохода. Фото: Нацполіція

Ввечері 4 листопада в районі перехрестя проспекту Центрального та вулиці Героїв Рятувальників у Миколаєві водій автомобіля Nissan Qashqai збив пішохода, який переходив дорогу на переході

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 26-річного пішохода з травмами госпіталізували.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події. Попередньо її кваліфікували за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, у селі Воєводське на Миколаївщині водій автомобіля збив пішохода, після чого відвіз його додому та залишив без медичної допомоги. Наступного дня потерпілий помер від отриманих травм. Водія затримали, йому загрожує до восьми років тюрми.