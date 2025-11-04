  • вівторок

У Миколаєві водій легковика збив пішохода на «зебрі»

У Миколаєві водій легковика збив пішохода. Фото: НацполіціяУ Миколаєві водій легковика збив пішохода. Фото: Нацполіція

Ввечері 4 листопада в районі перехрестя проспекту Центрального та вулиці Героїв Рятувальників у Миколаєві водій автомобіля Nissan Qashqai збив пішохода, який переходив дорогу на переході

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 26-річного пішохода з травмами госпіталізували.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події. Попередньо її кваліфікували за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, у селі Воєводське на Миколаївщині водій автомобіля збив пішохода, після чого відвіз його додому та залишив без медичної допомоги. Наступного дня потерпілий помер від отриманих травм. Водія затримали, йому загрожує до восьми років тюрми.

Ексначальницю відділу освіти на Миколаївщині підозрюють у розтраті понад ₴4 мільйонів
Жителя Миколаївщини затримали за вирощування коноплі та зберігання канабісу
У Баштанці водій збив пішоходів і врізався в припарковане авто
новини

Як вони виживають? — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

Аліна Квітко
новини

В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва витратить ₴24 млн на ремонт дороги на 6-й Слобідській — тепер там буде двосторонній рух

Аліса Мелік-Адамян
новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук
У Баштанці водій збив пішоходів і врізався в припарковане авто
Жителя Миколаївщини затримали за вирощування коноплі та зберігання канабісу
Ексначальницю відділу освіти на Миколаївщині підозрюють у розтраті понад ₴4 мільйонів

Як вони виживають? — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

В Одесі закрили клуб «Palladium» через скандал із російською музикою

7 годин тому

Від реформи до реальності: як Миколаївщина бореться зі сміттям без регіонального плану

