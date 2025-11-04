  • вівторок

Збив і залишив помирати: на Первомайщині водія підозрюють у смертельній ДТП

У селі Воєводське на Миколаївщині водій автомобіля збив пішохода, після чого відвіз його додому та залишив без медичної допомоги. Наступного дня потерпілий помер від отриманих травм. Водія затримали, йому загрожує до восьми років тюрми.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Як встановили правоохоронці, аварія сталася ввечері 29 жовтня. 48-річний водій автомобіля ВАЗ-21101 збив чоловіка, який йшов узбіччям. Замість того, щоб повідомити про подію, водій поклав потерпілого в машину та завіз до будинку, де той тимчасово проживав.

Наступного дня, 30 жовтня, сусіди знайшли тіло чоловіка і повідомили про це до поліції. Судово-медичний експерт підтвердив, що смерть настала через травми, отримані у ДТП.

На Первомайщині водій збив пішохода, залишив його без допомоги — чоловік помер. Фото: НацполіціяНа Первомайщині водій збив пішохода, залишив його без допомоги — чоловік помер. Фото: Нацполіція

Поліцейські знайшли авто та встановили особу водія. Слідчі повідомили йому про підозру у залишення в небезпеці, що спричинило смерть. Також вирішується питання про додаткове повідомлення про підозру порушення правил дорожнього руху.

Наразі автомобіль вилучили та направили на експертизу. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що у Баштанці на Миколаївщині сталася аварій, водій збив пішоходів і врізався в припарковане авто. Жінку та дитину доставили до лікарні.

