Глава МСЗ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на погрози РФ та «перемир’я» на 9 травня

Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, фото з фейсбуку міністра

Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прокоментував заяву російського оборонного відомства щодо встановлення одностороннього "перемир'я" на 8–9 травня.

Про це написав Маргус Тсахкна у своєму Х.

Естонський дипломат звернув увагу на суперечливість дій Кремля, який закликає до припинення вогню лише на період проведення святкових заходів у Москві, продовжуючи при цьому регулярні атаки на територію України.

Реклама

Маргус Тсахкна наголосив, що лише кілька днів тому Росія здійснювала масовані запуски ракет та безпілотників по українських регіонах, що ставить під сумнів щирість її закликів до миру. Міністр підкреслив, що замість символічних жестів Москва має продемонструвати реальну готовність до припинення агресії, підтримавши пропозицію про справжнє припинення вогню.

На тлі цих подій Міністерство оборони РФ супроводило свою ініціативу погрозами завдати ударів по центру Києва, якщо проведення параду 9 травня буде якимось чином зірвано.

Маргус Тсахкна підсумував, що зараз настав момент для Росії довести серйозність своїх намірів щодо миру, а не обмежуватися лише внутрішніми святкуваннями.

Маргус Тсахкна прокоментував заяву російського оборонного відомства, скриншот з соціальної мережі Х

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав «абсолютним цинізмом» масовану ракетно-дронову атаку Росії по Україні на тлі заяв Кремля про «тишу» напередодні 9 травня.