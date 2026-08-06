 За добу на Миколаївщині ліквідували 31 пожежу, більшість — в екосистемах

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Головна Новини Інциденти 11:45, 06 серпня, 2026

За добу на Миколаївщині ліквідували 31 пожежу, більшість — в екосистемах

За добу на Миколаївщині ліквідували 31 пожежу, більшість — в екосистемах. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині ліквідували 31 пожежу, більшість — в екосистемах. Фото: ДСНС

Протягом 5 серпня та в ніч проти 6 серпня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували 31 пожежу. Переважна більшість займань сталася в екосистемах.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Найбільша пожежа виникла у Веселинівській громаді. Там загорівся сухостій, після чого вогонь поширився на листяний ліс. Полум'я охопило 5 гектарів лісової підстилки. До гасіння залучили рятувальників, працівників місцевих пожежних охорон і лісників. Підвезення води забезпечили місцеві підприємці.

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«Із вогнем боролись рятувальники, вогнеборці місцевих пожежних охорон та лісники. У підвозі води сприяли місцеві підприємці. Спільними зусиллями вдалось не допустити збільшення масштабів пожежі», — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, в області горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття на відкритих територіях і в приватному секторі. Загальна площа таких пожеж перевищила 35 гектарів.

Найбільше пожеж зафіксували у Вознесенському районі — 10. Ще вісім сталися у Миколаївському районі, сім — у Миколаєві, п'ять — у Баштанському районі та одна — у Первомайському районі.

За добу на Миколаївщині ліквідували 31 пожежу, більшість — в екосистемах. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині ліквідували 31 пожежу, більшість — в екосистемах. Фото: ДСНС
За добу на Миколаївщині ліквідували 31 пожежу, більшість — в екосистемах. Фото: ДСНСЗа добу на Миколаївщині ліквідували 31 пожежу, більшість — в екосистемах. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що за добу 4 серпня та в ніч проти 5 серпня на Миколаївщині сталося 38 пожеж. Загалом вогонь знищив понад 52 гектари території.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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