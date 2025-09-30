У Кіма розраховують на допомогу з бюджету Миколаєва, щоб зробити дах ліцею у Варварівці: «Зима зруйнує його»

Останній поверх недобудованого корпусу ліцею №60 без даху, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Недобудований корпус ліцею №60 у Варварівці потрібно накрити дахом до початку зими. В Миколаївській обласній військовій адміністрації розраховують на допомогу з міського бюджету, оскільки навчальний заклад знаходиться на балансі міста.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі».

«Треба хоча б накрити будівлю дахом, встановити там вікна, щоб зберегти те, що маємо. А так виходить, що корпус ще не добудований, а вже може руйнуватися вітром, дощем, снігом», — сказала заступниця директора з навчально-виховної роботи Тетяна Мартиченко.

Попередньо кошти для цього планують виділяти з обласного бюджету, пояснив «МикВісті» директор департаменту архітектури ОВА Андрій Грейц.

«Ми ж відповідальні будівельники, тому розуміємо, що якщо ми цього не зробимо, то увесь 4-й поверх, який ми зробили, принаймні частково за зиму зруйнується. Нам потрібно знайти кошти, щоб зробити дах — плануємо виділяти з обласного бюджету. Якщо не зробити покрівлю, то вся робота була зроблена даремно і потім доведеться перероблювати», — сказав Андрій Грейц.

Однак він також вважає, що міська влада має допомогти з фінансуванням даху ліцею, оскільки навчальний заклад належить місту.

«Місто не допомагає, хоча це ж об'єкт міста. Місто теж могло б допомогти в цьому питанні, з фінансуванням», — додав Андрій Грейц.

«МикВісті» звернулися за коментарем до заступника Миколаївського міського голови Сергія Коренєва щодо готовності міста допомогти з фінансування даху ліцею №60 і наразі очікуємо на відповідь.

Відбудова ліцею №60

Навчальний заклад було зруйновано у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.

У грудні 2023 року Департамент містобудування ОВА оголосив тендер на відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Варварівці. Підрядником стала «Будівельна компанія «Інтербуд», яка запропонувала виконати роботи за 102,5 мільйона гривень.

Цьогоріч уряд спрямував на відбудову навчального закладу 76,6 мільйона гривень. А відбудову ліцею підрядна компанія розпочала влітку 2024 року. Завершити роботи планують у серпні 2025 року.

В ліцеї, згідно з розробленим проєктом, який надали редакції «МикВісті», планують збудувати нову триповерхову будівлю. На першому поверсі планують розмістити гардеробну, класні приміщення, читальну залу бібліотеки, залу хореографії, санвузли та підсобні приміщення. На другому поверсі — класні приміщення, кабінет директора, санвузли, кабінети фізики та хімії, лаборантську з хімії, спортивну залу, снарядну, санвузли та підсобні приміщення. А на третьому поверсі — репетиційну, актову залу, роздягальню, учительську, ресурсну кімнату, кабінет та лабораторію біології, спортивну залу, класні приміщення, санвузли та підсобні приміщення. У новому корпусі також планують облаштували ліфт.

Зазначимо, що навчальний заклад був першим об’єктом міської програми «Теплий дім». Після ремонту його відкрили восени 2018 року. Зауважимо, що ракетний удар РФ нанесла по іншому корпусу закладу.