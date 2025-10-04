  • субота

Клуб

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Останній поверх недобудованого корпусу ліцею №60 без даху, вересень 2025 року, фото «МикВісті»Останній поверх недобудованого корпусу ліцею №60 без даху, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

В бюджеті Миколаєва станом на кінець року немає вільних коштів на те, щоб накрити дахом недобудований корпус ліцею №60 у Варварівці до початку зими.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив перший заступник міського голови Віталій Луков.

Наразі міський голова Олександр Сєнкевич направив лист Міністерства фінансів України щодо додаткового виділення коштів на ремонт даху ліцею, повідомив перший заступник.

— Тому що зараз нам, на жаль, не вистачає коштів завершити навіть власний рік. Поки відповіді на цей лист немає, — додав Віталій Луков.

Він також додав, що обласна військова адміністрація також направила міській раді лист щодо виділення коштів з бюджету міста.

— Але це дуже велика сума для нас в кінці року. Ми зараз шукаємо можливості, — сказав Віталій Луков.

На уточнююче питання журналіста, чи розраховує міська влада все ж, що кошти на те, щоб накрити дахом недобудований корпус ліцею виділить держава, Віталій Луков відповів: «Ну так, ми розраховуємо. Держава розпочала цю роботу, тому, мабуть, їй і потрібно її завершувати».

— Ми так думаємо. Але ми розуміємо, що місту це потрібно. Міський голова зараз розглядає можливості і в першу чергу фінансові. Тому що в нас є й інші звернення від ОВА на додаткове фінансування з бюджету міста. Тому зараз визначаємось. Будуть проводитись переговори і можливості з керівництвом ОВА, — сказав Віталій Луков.

Як відомо, недобудований корпус ліцею №60 у Варварівці потрібно накрити дахом до початку зими. В Миколаївській обласній військовій адміністрації розраховують на допомогу з міського бюджету, оскільки навчальний заклад знаходиться на балансі міста.

Читайте статтю «МикВісті» «Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі».

Там розповідається, що новий корпус Миколаївського ліцею №60 у мікрорайоні Варварівка станом на жовтень поточного року готовий лише на 36%. Наразі відбудову ліцею призупинили, оскільки в державному бюджеті немає на це коштів.

Останні новини про: Відбудова

З 1 жовтня новий водогін у Миколаєві підключать до електроживлення, — Кім
Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину: роботи розраховують продовжити у 2026 році
Чекають на донорів: мешканці пошкодженого будинку у Заводському районів Миколаєва не можуть подати заяви на компенсацію
На ремонт доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко

Ворог шість разів атакував FPV-дронами дві громади на Миколаївщині: пошкоджено приватний будинок

В Одесі спостерігається погіршення погодних умов: очікуються значні дощі