Немає грошей в держбюджеті, — в ОВА пояснили, чому призупинили відбудову школи у Миколаєві

Недобудований новий корпус ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Відбудову ліцею №60 у мікрорайоні Варварівка призупинили, оскільки в державному бюджеті наразі немає на це коштів.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі».

До цього роботи фінансувалися з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, пояснив у коментарі «МикВісті» директор Департаменту архітектури та капітального будівництва ОВА Андрій Грейц.

«У 2024 році виділили 70 мільйонів гривень. Ми встигли використати частину. Тому кошти, які не використали, в кінці року повернулись у державний бюджет. А у цьому році фонд ліквідації в державі взагалі не фінансувався, тому що не було коштів. Тобто 2025 рік взагалі випав», — пояснив Андрій Грейц.

За його словами, фінансування обіцяють відновити у 2026 році.

«На тому тижні я спілкувався з Мінфіном. В наступному році фонд ліквідації знову поповнюється, і вони будуть дофінансувати всі проєкти, які залишилися недофінансованими в 2024 році», — пояснив він.

Якщо гроші виділять на початку наступного року, то терміни відбудови посунуть на рік — влітку 2026-го.

«Роботи мали завершити в серпні цього року, щоб вже розпочати навчальний процес, але цілий рік не було фінансування. Якщо фінансування буде на початку наступного року, то завершимо так, як планували, тільки в 2026 році. Це за умови своєчасного фінансування», — сказав директор департаменту.

Відбудова ліцею №60

Навчальний заклад було зруйновано у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.

У грудні 2023 року Департамент містобудування ОВА оголосив тендер на відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Варварівці. Підрядником стала «Будівельна компанія «Інтербуд», яка запропонувала виконати роботи за 102,5 мільйона гривень.

Цьогоріч уряд спрямував на відбудову навчального закладу 76,6 мільйона гривень. А відбудову ліцею підрядна компанія розпочала влітку 2024 року. Завершити роботи планують у серпні 2025 року.

В ліцеї, згідно з розробленим проєктом, який надали редакції «МикВісті», планують збудувати нову триповерхову будівлю. На першому поверсі планують розмістити гардеробну, класні приміщення, читальну залу бібліотеки, залу хореографії, санвузли та підсобні приміщення. На другому поверсі — класні приміщення, кабінет директора, санвузли, кабінети фізики та хімії, лаборантську з хімії, спортивну залу, снарядну, санвузли та підсобні приміщення. А на третьому поверсі — репетиційну, актову залу, роздягальню, учительську, ресурсну кімнату, кабінет та лабораторію біології, спортивну залу, класні приміщення, санвузли та підсобні приміщення. У новому корпусі також планують облаштували ліфт.

Зазначимо, що навчальний заклад був першим об’єктом міської програми «Теплий дім». Після ремонту його відкрили восени 2018 року. Зауважимо, що ракетний удар РФ нанесла по іншому корпусу закладу.