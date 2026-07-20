Сєнкевич показав наслідки ранкової атаки по Миколаєву: на місці працюють комунальники

Наслідки атаки на Миколаїв 20 липня. Фото: МикВісті

У Миколаєві уточнили наслідки ранкової атаки російських безпілотників 20 липня. Наразі відомо про пошкодження трьох дахів, 28 вікон, двох будівель автозаправних станцій та багатоповерхового будинку.

Постраждалих немає, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, з перших годин після обстрілу на місці працюють комунальні служби та адміністрація району. «ЕЛУ Автодоріг» прибирає прилеглу територію, а КП «Пілот» закриває вибиті вікна. До ліквідації наслідків також залучені інші міські підприємства.

«Працюємо, щоб якнайшвидше навести лад і допомогти людям. Дякую всім, хто зранку вже в роботі», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Міський голова також нагадав, що комісійне обстеження пошкодженого майна проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради. Подати заяву можна за адресою: Херсонське шосе, 48/8, електронною поштою [email protected] або звернутися за телефонами 53-31-18 та 53-31-25.

Наслідки атаки на Миколаїв 20 липня. Фото: МикВісті

Наслідки атаки на Миколаїв 20 липня. Фото: МикВісті

Наслідки атаки на Миколаїв 20 липня. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що в ОВА оновили інформацію про постраждалих після вчорашньої атаки безпілотниками «Молнія» на Галицинівську громаду. Двоє чоловіків перебувають у лікарні. Станом на ранок їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, стабільний.