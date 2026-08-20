 «Вам відомо, де ваші діти вечорами?»: миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця

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Головна Новини Суспільство 14:30, 20 серпня, 2026

«Вам відомо, де ваші діти вечорами?»: миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця

Миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВістіМиколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВісті

У четвер, 20 серпня, небайдужі миколаївці та близькі вийшли на акцію на площу Перемоги, де три дні тому вбили 18-річного хлопця.

Про це повідомляють кореспонденти «МикВісті».

До заходу приєдналось до 6 людей. Вони сиділи поблизу супермаркета, де сталось вбивство із плакатами: «Батьки, вам відомо де ваші діти вечорами?», «Зупиніть це збіговисько», «Приберіть зборища з клумбами», «Вбивці повинні бути покаранні». Учасники акції, які проживають в Інгульському районі, стверджують, що на даній території постійно відбуваються бійки, молодь розпиває алкоголь та порушує громадський порядок.

Організаторка акції Софія заявила, що її мета поліцію — привернути увагу правоохоронців до посилення контролю за територією.

Миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВістіМиколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВісті
Миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВістіМиколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВісті
Миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВістіМиколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВісті

— Це був дуже працьоватий хлопчик. У нього було дві роботи, він пахав щодня. І вбили його ні за що. Тут щовечора цей зброд збирається — хто заговдно сидять, пʼють алкоголь, постійно тут якісь потасовки. Звертаєшся до поліції, ноль реакції, — сказала вона.

Дівчина та небайдужі містяни, які підходили до неї, кажуть, що територію мають охороняти і прибрати від блінждажів, на яких молодь і збирається.

Чи проводитимуть учасники акції далі, дівчина не відповіла, але додала, що все залежатиме від судового процесу.

— Той, хто сів (мова йде про підозрюваного, якого взято під арешт 19 серпня), він же не один був. Свідки ж є, — додала дівчина.

На місці вбивства хлопця продовжують підносити квіти.

Миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВістіМиколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВісті
Миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВістіМиколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВісті
Миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВістіМиколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВісті
Миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВістіМиколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВісті
Миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВістіМиколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: МикВісті

Нагадаємо, пізно увечері 17 серпня у Миколаєві сталася бійка біля супермаркету на вулиці Космонавтів. Від удару в голову на місці помер 18-річний парубок. Пізніше поліція затримала підозрюваного.

Через два дні Інгульський районний суд Миколаєва взяв під варту на 60 діб без права внесення застави 23-річного чоловіка підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть хлопця. Відповідне рішення 19 серпня ухвалив суддя Дмитро Губницький.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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