Що відвідати у Миколаєві цього тижня — концерти, театр і кіно
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Цього тижня у Миколаєві запланували чимало культурних і розважальних заходів для дорослих та дітей. У місті можна буде відвідати театральні вистави, концерти, нові фільми та інші події.
«МикВісті» зібрали добірку головних заходів, які варто відвідати цього тижня.
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Кінотеатр Multiplex
Афіша 21-26 серпня
Тролі: кучеряві пригоди — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний
Людина-павук: Абсолютно новий день — пригоди, екшн, фантастика
Щенячий патруль: Динофільм — пригоди, анімація, комедія, сімейний
Щенячий патруль: Динофільм — пригоди, анімація, комедія, сімейний
Посіпаки і Монстряки — пригоди, анімація, комедія, сімейний
Кузьма: Страшно веселий — біографічний, документальний
Кінець Оук-Стріт — фантастика, пригоди, екшн, трилер
Потяг Червона рута — романтика, комедія, сімейний
Астрал: За межами потойбіччя — жахи, трилер
Шрек — пригоди, анімація, комедія, фантастика
Лише одна ніч — романтика, комедія
Одіссея — екшн, фантастика, драма
Розклад і квитки — на сайті кінотеатру.
Миколаївський академічний художній драматичний театр
21 серпня, пʼятниця, 18:00
22 серпня, субота, 18:00
«Гетьман і король» — Історична драма
Історія боротьби України за Незалежність пронизана різними подіями, епічними битвами, величними постатями. Українці завжди прагнули до європейського розвитку та гармонійного існування у мирі з державами-сусідами. Проте історія розпорядилася по іншому, і український народ змушений донині виборювати право на своє існування. «Гетьман і Король» – це вистава про великих людей, які мріяли про незалежну, квітучу Україну, у якій люди вільно б жили, кохали, народжували дітей, мали можливість розвивати свою культуру. Це спроба репрезентувати суспільству історично-драматичні факти, які розвінчують імперські амбіції, проливаючи світло на дійсно героїчні вчинки головних героїв. Це вистава про честь, сміливість і героїзм у всіх аспектах життя людей, які боролися за справедливість у світі.
22 серпня, субота, 10:00
«Пригоди козаків» — казка
Виставою театр звертається до нашої історії, до героїв, які є прикладом мужності, патріотизму, любові до рідної землі, свого народу. Казка вчить дітей бути сміливими, щирими, чуйними до чужої біди, слухатися своїх батьків.
Концерт-хол «Юність»
21 серпня, пʼятниця, 18:00 — концерт Нікіти Кісельова
22 серпня, субота, 16:00 та 19:00 — Дизель Шоу. Святкуємо незалежність разом!
Запрошуємо на концерт «Дизель Шоу» на честь Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. Талановиті гумористи підготували для гостей та мешканців міста-героя Миколаєва особливу патріотичну програму, сповнену щирого гумору, теплих емоцій та віри у Перемогу. Це чудова нагода провести вечір разом із улюбленими артистами, зарядитися гарним настроєм і вкотре відчути силу української єдності.
Квитки можна придбати тут.
Миколаївська обласна філармонія
22 серпня, субота, 14:00 — концерт ансамблю народних інструментів «УЗОРИ»
«Запрошуємо на святковий концерт ансамблю народних інструментів «УЗОРИ» — яскраве музичне привітання до головного державного свята України! Жива музика, українські мелодії, святковий настрій та любов до рідної країни — усе це в одному концерті», — йдеться в анонсі.
Адреса: Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна, вул. Велика Морська, 47
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».
Каштановий сквер
22 серпня, субота, 12:00 — фестиваль сучасного танцю «Yes I Can FEST»
«У Каштановому сквері відбудеться фестиваль сучасного танцю «Yes I Can FEST» за підтримки Миколаївської міської ради, Українсько-данського молодіжного дому та Данського інституту культури. На гостей чекають вуличні батли у стилях hip-hop, jazz-funk, breaking та MATM. Захід приурочений до 10-річчя школи танців та акробатики «Yes I Can». Запрошуємо всіх охочих», — йдеться в повідомленні.
23 серпня, неділя — соціокультурний проєкт «Мистецький квартал на Соборній»
- 11:00 — Експозиції, виставки-продажі
- 13:00 — Майстер-клас «Паперове віяло» від майстрині Анісії Карпової
- 17:00 — Виступ духового оркестру
«На Соборній» відбудеться низка заходів для миколаївців та гостей міста напередодні Дня Незалежності України», — зазначають організатори.
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту [email protected], щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
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