Що відвідати у Миколаєві цього тижня — концерти, театр і кіно

Миколаїв. Фото: МикВісті

Цього тижня у Миколаєві запланували чимало культурних і розважальних заходів для дорослих та дітей. У місті можна буде відвідати театральні вистави, концерти, нові фільми та інші події.

«МикВісті» зібрали добірку головних заходів, які варто відвідати цього тижня.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 21-26 серпня

Тролі: кучеряві пригоди — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

Людина-павук: Абсолютно новий день — пригоди, екшн, фантастика

Щенячий патруль: Динофільм — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Щенячий патруль: Динофільм — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Посіпаки і Монстряки — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Кузьма: Страшно веселий — біографічний, документальний

Кінець Оук-Стріт — фантастика, пригоди, екшн, трилер

Потяг Червона рута — романтика, комедія, сімейний

Астрал: За межами потойбіччя — жахи, трилер

Шрек — пригоди, анімація, комедія, фантастика

Лише одна ніч — романтика, комедія

Одіссея — екшн, фантастика, драма

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Розклад і квитки — на сайті кінотеатру.

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Афіша: Академічний український театр

21 серпня, пʼятниця, 18:00

22 серпня, субота, 18:00

«Гетьман і король» — Історична драма

Історія боротьби України за Незалежність пронизана різними подіями, епічними битвами, величними постатями. Українці завжди прагнули до європейського розвитку та гармонійного існування у мирі з державами-сусідами. Проте історія розпорядилася по іншому, і український народ змушений донині виборювати право на своє існування. «Гетьман і Король» – це вистава про великих людей, які мріяли про незалежну, квітучу Україну, у якій люди вільно б жили, кохали, народжували дітей, мали можливість розвивати свою культуру. Це спроба репрезентувати суспільству історично-драматичні факти, які розвінчують імперські амбіції, проливаючи світло на дійсно героїчні вчинки головних героїв. Це вистава про честь, сміливість і героїзм у всіх аспектах життя людей, які боролися за справедливість у світі.

Фото: Академічний український театр

22 серпня, субота, 10:00

«Пригоди козаків» — казка

Виставою театр звертається до нашої історії, до героїв, які є прикладом мужності, патріотизму, любові до рідної землі, свого народу. Казка вчить дітей бути сміливими, щирими, чуйними до чужої біди, слухатися своїх батьків.

Концерт-хол «Юність»

21 серпня, пʼятниця, 18:00 — концерт Нікіти Кісельова

22 серпня, субота, 16:00 та 19:00 — Дизель Шоу. Святкуємо незалежність разом!

Запрошуємо на концерт «Дизель Шоу» на честь Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. Талановиті гумористи підготували для гостей та мешканців міста-героя Миколаєва особливу патріотичну програму, сповнену щирого гумору, теплих емоцій та віри у Перемогу. Це чудова нагода провести вечір разом із улюбленими артистами, зарядитися гарним настроєм і вкотре відчути силу української єдності.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Миколаївська обласна філармонія

22 серпня, субота, 14:00 — концерт ансамблю народних інструментів «УЗОРИ»

«Запрошуємо на святковий концерт ансамблю народних інструментів «УЗОРИ» — яскраве музичне привітання до головного державного свята України! Жива музика, українські мелодії, святковий настрій та любов до рідної країни — усе це в одному концерті», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна, вул. Велика Морська, 47

Афіша філармонії

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Каштановий сквер

22 серпня, субота, 12:00 — фестиваль сучасного танцю «Yes I Can FEST»

«У Каштановому сквері відбудеться фестиваль сучасного танцю «Yes I Can FEST» за підтримки Миколаївської міської ради, Українсько-данського молодіжного дому та Данського інституту культури. На гостей чекають вуличні батли у стилях hip-hop, jazz-funk, breaking та MATM. Захід приурочений до 10-річчя школи танців та акробатики «Yes I Can». Запрошуємо всіх охочих», — йдеться в повідомленні.

Афіша: Управління культури і мистецтв ММР

23 серпня, неділя — соціокультурний проєкт «Мистецький квартал на Соборній»

11:00 — Експозиції, виставки-продажі

13:00 — Майстер-клас «Паперове віяло» від майстрині Анісії Карпової

17:00 — Виступ духового оркестру

«На Соборній» відбудеться низка заходів для миколаївців та гостей міста напередодні Дня Незалежності України», — зазначають організатори.

Афіша: Управління культури і мистецтв ММР

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту [email protected], щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.