На Донеччині знайшли крем’яні утворення та передали їх до музею Баштанки. Фото: музей

До фонду Баштанського краєзнавчого музею передали незвичайні крем’яні утворення, які знайшли на Донеччині. Їх під час виконання робочих завдань виявив директор музею Олег Требух.

Про нове надходження повідомили у пресслужбі музею.

Йдеться про конкреції кременю, вкриті так званою «сорочкою» — білою або кремовою кіркою з вапняку чи крейди. На зламі під нею видно темний, чорний або сірий кремінь.

У музеї пояснили, що такі утворення формуються в осадових породах у процесі діагенезу — коли кремнезем поступово накопичується навколо певних зародків.

Для археологів кремінь має особливе значення. Ще в давнину з нього виготовляли знаряддя праці, зброю та інші предмети, тому цей матеріал часто допомагає досліджувати життя людей у минулому.

В Олега Требуха знахідки вирішили не залишати — він передав їх до фондів Баштанського краєзнавчого музею. У закладі зазначили, що навіть під час війни він продовжує помічати та зберігати речі, які можуть розповісти більше про природу та історію.

У майбутньому крем’яні утворення планують використовувати під час музейних занять для дітей. Їх розглядатимуть і досліджуватимуть разом із відвідувачами в археологічній пісочниці.

Нагадаємо, що у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї завершили запис аудіогіда данською мовою. За словами представників музею, це буде перший в Україні повноцінний музейний аудіогід данською.