На Донеччині знайшли крем’яні утворення та передали їх до музею Баштанки
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- Аліна КвіткоРепортерка
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До фонду Баштанського краєзнавчого музею передали незвичайні крем’яні утворення, які знайшли на Донеччині. Їх під час виконання робочих завдань виявив директор музею Олег Требух.
Про нове надходження повідомили у пресслужбі музею.
Йдеться про конкреції кременю, вкриті так званою «сорочкою» — білою або кремовою кіркою з вапняку чи крейди. На зламі під нею видно темний, чорний або сірий кремінь.
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У музеї пояснили, що такі утворення формуються в осадових породах у процесі діагенезу — коли кремнезем поступово накопичується навколо певних зародків.
Для археологів кремінь має особливе значення. Ще в давнину з нього виготовляли знаряддя праці, зброю та інші предмети, тому цей матеріал часто допомагає досліджувати життя людей у минулому.
В Олега Требуха знахідки вирішили не залишати — він передав їх до фондів Баштанського краєзнавчого музею. У закладі зазначили, що навіть під час війни він продовжує помічати та зберігати речі, які можуть розповісти більше про природу та історію.
У майбутньому крем’яні утворення планують використовувати під час музейних занять для дітей. Їх розглядатимуть і досліджуватимуть разом із відвідувачами в археологічній пісочниці.
Нагадаємо, що у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї завершили запис аудіогіда данською мовою. За словами представників музею, це буде перший в Україні повноцінний музейний аудіогід данською.
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