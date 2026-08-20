 У Миколаївському краєзнавчому музеї запустять перший в Україні аудіогід данською мовою

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Головна Новини Культура 12:20, 20 серпня, 2026

У Миколаївському краєзнавчому музеї запустять перший в Україні аудіогід данською мовою

Миколаївський краєзнавчий музей заговорить данською: готують новий аудіогід. Фото: краєзнавчий музейМиколаївський краєзнавчий музей заговорить данською: готують новий аудіогід. Фото: краєзнавчий музей

У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї завершили запис аудіогіда данською мовою. За словами представників музею, це буде перший в Україні повноцінний музейний аудіогід данською.

Про це повідомили на сторінці Миколаївського обласного краєзнавчого музею у Facebook.

Екскурсійний запис триває майже дві години. Його озвучив керівник офісу Посольства Королівства Данія в Україні у Миколаєві Якоб Хансен. Запис проводили у студії Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Про це повідомили у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї.

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Данськомовний аудіогід створили в межах проєкту з розвитку багатомовних екскурсій музею. Робота над ним триває близько року. Спочатку команда підготувала українську та англійську версії, а потім почала додавати інші мови за участі міжнародних партнерів.

Науковий співробітник музею та керівник проєкту Ілля Хворостянюк розповів, що створення данської версії стало одним зі способів подякувати Данії за підтримку Миколаївщини.

— Це найменше, що ми можемо зробити для вдячності громадянам Королівства Данії, які максимально підтримують нашу область, наш регіон, — зазначив Ілля Хворостянюк.

За словами Якоба Хансена, ідея створити аудіогід данською виникла під час розмови з представниками музею. Він сам запропонував підготувати окрему версію для данських відвідувачів.

— Нам здається, що це перший аудіогід в музеї в Україні, де буде повноцінна данська версія. В цьому плані Миколаїв є дуже прогресивним, — сказав Якоб Хансен.

Він також наголосив, що до Миколаєва регулярно приїздять данські делегації. Наявність аудіогіда рідною мовою, за його словами, допоможе гостям краще познайомитися з історією міста та регіону.

Над текстом екскурсії працювали кілька місяців. Для коректного перекладу музейної термінології фахівці звернулися до Данської асоціації музеїв. Під час адаптації доводилося визначати, які українські поняття варто залишати в оригінальному звучанні, а для яких краще використовувати данські відповідники.

Зокрема, одним із таких прикладів стало слово «хата» — команда обговорювала, чи залишити український термін, чи перекласти його данським словом «hus».

Запис проводили у звукозаписній студії Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Директор-художній керівник театру Артем Свистун зазначив, що музей і театр співпрацюють уже багато років.

Наразі у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї доступні три аудіогіди, озвучені людьми: українською, англійською та данською мовами. Ще чотири версії — німецькою, французькою, іспанською та литовською — створені за допомогою мовної моделі штучного інтелекту.

Нагадаємо, що у Миколаєві оцифрують 500 історичних фотографій і негативів, які зберігаються у фондах Миколаївського обласного краєзнавчого музею, Музею суднобудування і флоту, а також народного музею Миколаївського суднобудівного заводу.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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