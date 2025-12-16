Сергій Рябков заявив, що Росія готова до миру, але без поступок територій. Фото: ТАСС

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва декларує готовність до укладання мирної угоди, однак не має наміру йти на поступки у питанні територій.

В інтерв’ю ABC News він повторив позицію Кремля щодо так званих «п’яти регіонів», які Росія вважає предметом своїх вимог. Йдеться про тимчасово окупований Крим, а також Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Сергій Рябков наголосив, що російська сторона не розглядає можливість компромісів із цього питання та вважає його принциповим.

Крім того, він заявив про категоричну позицію Москви проти можливого розгортання військ країн НАТО на території України після завершення війни. За його словами, Росія не погодиться на жодну угоду, яка передбачатиме присутність іноземних військових — незалежно від формату гарантій безпеки або участі так званої «Коаліції охочих».

Попри жорстку риторику, російський посадовець стверджує, що Москва зацікавлена в припиненні війни та готова до домовленостей. Водночас він дав зрозуміти, що подальший розвиток подій, на його думку, залежить від позиції сторін, які підтримують українську владу.

— Ми робимо те, що робимо, ми хочемо це зупинити. Чи буде це зупинено — багато в чому залежить від того, як люди, які підтримують владу в Києві, усвідомлюють неминучий результат нашого успіху, — сказав Сергій Рябков.

Нагадаємо, що під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону, вимагаючи її відмовитися від підконтрольної Києву частини Донбасу як умови для початку мирних переговорів з Росією.

Водночас за словами Володимира Зеленського, Сполучені Штати пропонують компромісні варіанти, зокрема ідею створення вільної економічної зони. Він наголосив, що така модель жодним чином не передбачає управління з боку Російської Федерації.

Також Володимир Зеленський заявив, що позиція Києва щодо Донбасу залишається незмінною — Україна не погодиться на визнання цієї території російською ані фактично, ані юридично.