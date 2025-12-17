 Путін заявив про намір досягати своїх цілей військовим шляхом

Путін заявив про намір продовжувати війну в Україні, якщо не буде «розмови по суті»

Путін заявив про намір досягати своїх цілей військовим шляхом. Фото: kremlin.ruПутін заявив про намір досягати своїх цілей військовим шляхом. Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін заявив про намір і надалі вести війну проти України, попри роботу Києва, США та європейських країн над мирними пропозиціями.

Про це він сказав під час засідання колегії Міністерства оборони РФ, цитує «РИА Новости».

Володимир Путін вкотре наголосив, що Росія має намір реалізувати заявлені «цілі» повномасштабного вторгнення. За його словами, Москва нібито готова до дипломатичного врегулювання, однак у разі відмови іншої сторони та її союзників від переговорів російська влада планує діяти силовими методами.

— Якщо ж протиборча сторона, їх закордонні покровителі від розмови по суті відмовляться, Росія доб'ється звільнення своїх історичних земель військовим шляхом, — сказав очільник Кремля.

Володимир Путін також заявив, що питання створення та розширення так званої буферної зони, за його словами, й надалі вирішуватиметься в «послідовному» порядку.

Нещодавно заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков вже заявляв, що Москва готова до укладання мирної угоди, однак не має наміру йти на поступки у питанні територій.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що позиція Києва щодо Донбасу залишається незмінною — Україна не погодиться на визнання цієї території російською ані фактично, ані юридично.

Також за словами Володимира Зеленського, Сполучені Штати пропонують компромісні варіанти, зокрема ідею створення вільної економічної зони. Він наголосив, що така модель жодним чином не передбачає управління з боку Російської Федерації.

В Одеській області запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня після масованої атаки
Bloomberg: США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду
Рятувальники показали, як розміновують сільгоспполя на Миколаївщині
новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
новини

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
новини

Міськрада Миколаєва попросить парламент підвищити зарплати працівникам культури Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
Рятувальники показали, як розміновують сільгоспполя на Миколаївщині
Bloomberg: США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду
В Одеській області запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня після масованої атаки

