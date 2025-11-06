Кінбурнська коса на Миколаївщині фактично знищена через бойові дії, — речник ВМС

Кінбурнська коса з висоти

Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України серйозних пошкоджень зазнали більшість унікальних природних території Півдня країни. Серед них — Кінбурнська коса в Миколаївській області та заповідник «Асканія-Нова» на Херсонщині.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині Новини».

— Можемо почати з нашої Кінбурнської коси, яку фактично знищено, і той самий заповідник «Асканія-Нова»… Але фактично так, цей заповідник знищений. І так, на сполох б’ють екологи, — сказав він.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

За словами Дмитра Плетенчука, Кінбурнська коса, яка з перших днів вторгнення перебуває під окупацією російських військ, зазнала масштабних руйнувань через постійні бойові дії.

— Я не знаю, чи багато з наших глядачів бували на Кінбурні, але я з Миколаївщини, і для нас Кінбурн — це було місце, яке значило багато. І це дійсно було дуже цікаве місце. Це лише частина того, про що ми точно знаємо і що ми можемо побачити, в якому стані вона зараз перебуває. Чи відновиться цей заповідник і коли, наразі не відомо, — зазначив речник ВМС.

Він також наголосив, що значних втрат зазнала флора і фауна Чорного моря, зокрема в районі Криму. За його словами, деякі екологи заявляють про загибель тисячі дельфінів.

Плетенчук підкреслив, що російська сторона не допускає екологів міжнародних організацій до Чорноморського узбережжя, попри те, що має всі можливості для цього.

Нагадаємо, у Миколаївській області на окупованій території Кінбурнської коси за вісім місяців 2025 року виникло більше 500 пожеж. Основною причиною стали воєнні дії, а також спека та вітер, які розносять вогонь на більші площі.

Детальніше про те, у якому стані наразі перебуває Кінбурнська коса і чи має вона шанс відновитися читайте у статті «МикВісті»: «Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «МикВісті» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

У жовтні 2024 року гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.