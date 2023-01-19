Иллюстративное фото, работа бойцов ВСУ

На Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражеской техники.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

— Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает для того, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна и за прошедшие сутки уничтожение автомобильной техники и до 10 единиц врага. Это говорит о том, что покоя им там нет, – сказала Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что пока оккупанты имеют сухопутный коридор доступа к Кинбурнской косе, они могут заменять силы и наносить поражение по Очаковской общине.

В частности, так было и за прошедшие сутки, когда в результате обстрелов в Очаковской общине были повреждены жилые дома. Как подчеркнула Наталья Гуменюк, обстрелы велись из реактивных систем залпового огня, в частности с использованием зажигательных боеприпасов, запрещенных Женевской конвенцией. В общем, захватчики ведут огонь по прибрежной зоне и пытаются повредить портовой инфраструктуре Очакова.

По последней информации Сил обороны юга, Кинбурнская коса больше находится под контролем оккупантов . Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет.

Ранее в оперативном командовании «Юг» сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».