Ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет РБК-Украина.
— Ситуация достаточно сложная. Опять же и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Также это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами еще продолжается боевая работа и контроля абсолютного нет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои, – рассказала Наталья Гуменюк.
По ее словам, по южному фронту критических изменений нет. Украинские военные больше работают по уничтожению боевых мощей врага. Речь идет о ликвидации в тыловых районах противника.
Она подытожила, сейчас практически по всему Левому берегу ведется боевая работа.
Ранее сообщалось, что украинские военные установили флаг на Большом Потемкинском острове вблизи Херсона, но говорить о его увольнении еще рано.
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Ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет РБК-Украина.
— Ситуация достаточно сложная. Опять же и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Также это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами еще продолжается боевая работа и контроля абсолютного нет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои, – рассказала Наталья Гуменюк.
По ее словам, по южному фронту критических изменений нет. Украинские военные больше работают по уничтожению боевых мощей врага. Речь идет о ликвидации в тыловых районах противника.
Она подытожила, сейчас практически по всему Левому берегу ведется боевая работа.
Ранее сообщалось, что украинские военные установили флаг на Большом Потемкинском острове вблизи Херсона, но говорить о его увольнении еще рано.