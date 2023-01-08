Ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет РБК-Украина.

— Ситуация достаточно сложная. Опять же и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Также это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами еще продолжается боевая работа и контроля абсолютного нет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои, – рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, по южному фронту критических изменений нет. Украинские военные больше работают по уничтожению боевых мощей врага. Речь идет о ликвидации в тыловых районах противника.

Она подытожила, сейчас практически по всему Левому берегу ведется боевая работа.

Ранее сообщалось, что украинские военные установили флаг на Большом Потемкинском острове вблизи Херсона, но говорить о его увольнении еще рано.