Украинские военные действительно установили флаг на Большом Потемкинском острове вблизи Херсона, но говорить о его освобождении еще рано.

Об этом 3 января в эфире телемарафона заявила начальник Объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

— Установка флага — это сигнал для врага, что мы работаем, что земля наша и это все — Украина, а также напоминание о необратимости запланированных процессов. Однако говорить об освобождении острова еще рано. Надо отдавать себе отчет, что такие провозглашения могут существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации, — заявила Наталья Гуменюк.

Напомним, 2 января народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко опубликовал видео военных с флагом на Большом Потемкинском острове и написал, что остров уволен.