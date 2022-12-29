Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.

— Кинбурнскую косу следует рассматривать в комбинации с другой частью левобережной Херсонщины. На сегодня мы говорим не о каких-то штурмовых действиях в направлении этого участка. Мы говорим об огневом влиянии. Там достаточно серьезное огневое влияние со стороны ВСУ, – объяснил эксперт.

По его словам, удержание позиций россиянами на этом участке усложнено многими факторами. В ближайшее время враг вообще не сможет удерживать этот участок.

— Это будет суицидальная патовая ситуация, когда оккупанты будут заходить туда, где их постоянно будут уничтожать. Это достаточно серьезные потери, – говорит Александр Коваленко.

Эксперт прогнозирует, что вскоре на Кинбурнской косе может произойти жест доброй воли.

— Если там произойдет «жесть доброй воли», то фактически Кинбурнская коса – это кинжал в левобережную Херсонщину. Так или иначе, они будут вынуждены покидать и другую часть левобережной Херсонщины. Поэтому такая суицидальная патовая ситуация – они там находятся, их постоянно накрывает наша артиллерия, – отметил Александр Коваленко.

По его мнению, если россияне уйдут из Кинбурнской косы, то сразу появятся ВСУ. И тогда у оккупантов каскадная оборона начнет разрушаться уже на левом берегу.

— Они это понимают, но ничего не могут с этим поделать, – подытожил эксперт.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».