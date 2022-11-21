На Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

У этого района есть своя специфика, сообщиларуководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что специфика ситуации на Кинбурнской косе состоит в географической особенности. Коса объединена с большой сушей через Херсонскую область и враг подтягивает силы с временно оккупированной территории.

— Поэтому враг может позволить себе пополнять там резервы даже после того, как мы наносим поражение, — объяснила Наталья Гуменюк.

Боевая работа по Кинбурнской косе продолжается, и как только будет результат, военные обещают о нем сообщить.

— Сейчас это военная операция в режиме тишины, — сказала спикер ОК «Юг».

По ее словам, географически район Кинбурнской косы не позволяет собрать там слишком большое скопление войск, коса со всех сторон окружена водой.

— К тому же погода на нашей стороне. В это время там очень штормит, и удержаться там даже просто находясь на месте невозможно. Очень мощные ветры, штормы – даже природа смывает и сливает врага с этой земли, – сказала она и добавила, что для Сил обороны такая погода «быстрее плюс».

Она отметила, что территорию Кинбурнской косы необходимо очистить еще и потому, что идут переговоры о присоединении Николаевского порта к зерновому соглашению и нужно, чтобы была возможность работать там безопасно.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что освобождение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что Вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».