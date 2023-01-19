За прошедшие сутки российские войска обстреливали Очаковскую громаду Николаевской области.

Об этом сообщается в Николаевской ОВА.

Указывается, что 18 января в 11:32 и 12:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области.