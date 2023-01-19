За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасков области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 января.

В то же время противник нанес 25 авиационных ударов.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 — по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

В то же время, сбит вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА «Мерлин-ВР».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

Напомним, ранее в районе Соледара зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.