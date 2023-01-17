В течение текущих суток, 17 января, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, также был сбит штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданскому объекту города Краматорск Донецкой области. Также враг нанес 13 авиационных ударов. Совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, в Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, продолжается ротация российских подразделений, проходящих подготовку на территории Беларуси.

Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Атинское Сумской области; Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерное, Землянки, Бологовка, Каменка, Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Ивановка Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял по всему спектру артиллерии районы населенных пунктов Площадка, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области; Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения от вражеской артиллерии получили районы населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Донечине и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелы из реактивных систем залплового огня подверглись Антоновке и Херсону, пострадали мирные жители.

Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обезвредили штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении Донбасса.